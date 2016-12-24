韓媒：中國祭限韓令 抄襲韓節目卻增加中央社 (2016-12-24 11:44)
（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南媒體報導稱，「限韓令」雖然限制韓流文化在中國傳播，但是中國抄襲及非法收看南韓節目的現象卻更加嚴重。
南韓「亞洲經濟」引述據南韓電視界透露，中國各大電視台明年推出的綜藝節目中，至少有7檔節目擅自盜用南韓的創意。
南韓電視界一致認為，這只是以中國主要電視台為對象的調查，實際上的抄襲事件更多。
報導指出，具體而言，湖南衛視第4季黃金檔「神奇的孩子」抄襲南韓SBS TV的「英才發掘團」，「嚮往的生活」抄襲tvN的「三時三餐」，「我想和你唱」第2季抄襲了SBS TV的「Fantastic Duo」。
江蘇衛視抄襲KBS 2TV「歌曲之爭勝負」和SBS TV「神的聲音」，分別製作「更好的聲音」及「一唱到底」。
上海東方衛視的「花樣好友記」模仿SBS TV的「叢林的法則」，「天籟之戰」模仿「神的聲音」。
報導也引述南韓電視台高層指出，中國先是因南韓決定部署戰區高空防衛系統而限制韓流文化，後又抄襲南韓創意，前後矛盾。如此盜用，實令人咋舌。1051224
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