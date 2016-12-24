模擬憲法法庭宣判 強調轉型正義中央社 (2016-12-24 11:41)
（中央社記者劉世怡台北24日電）第3屆「模擬憲法法庭」今天就台灣威權時期的白色恐怖案件，進行宣判，吸引學者及實務律師齊聚；宣判的大法官強調轉型正義不該只有司法，立法及行政部門也有履行義務。
總統蔡英文在11月初也接見第3屆「模擬憲法法庭」國外大法官及知名法學學者，與訪賓分享推動轉型正義的經驗。
模擬憲法法庭是由前大法官許玉秀所發起，這屆針對台灣威權時期的白色恐怖案件召開言詞辯論庭，共有兩件聲請案，模擬憲法法庭日前裁定兩件聲請案併案審理，今天宣判。
這次模擬憲法法庭召開言詞辯論時，聲請人杜銘哲到庭陳述個人經歷、二二八基金會董事長代表機關到庭陳述意見，專家學者從不同面向提供鑑定意見，全案經審判長陳瑤華、大法官孫迺翊等8名大法官密集評議並做出宣判。1051224
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