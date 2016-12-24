證券時報記者 孫憲超

當智能手機大範圍普及之後，微信迅速成為人們使用最多的一款社交軟體，同時也讓越來越多的人利用微信做起生意。一個基於微信開店的新型電商群體隨之誕生，人們稱之為是微商。已經記不得從什麼時候開始，我們的微信朋友圈中突然多了很多微商，琳琅滿目的商品讓人眼花繚亂。

微商的生存和發展是以微信朋友圈為基礎，然而隨著微商的快速發展，一些不好的現象也隨之出現，最讓人們不能接受的就是在熟識的微商那裡買到假冒偽劣商品。微商殺熟、售假等現象不斷被人詬病，也對微商的整體形象產生了極大的負面影響。

兩隻不一樣的鞋

張小薇（化名）現供職於一家金融機構，黃玲（化名）是某小學的教師，因為雙方的老公在同一家公司工作，張小薇和黃玲已經認識了將近6年時間。在這6年裡，兩家人偶爾也會在一起聚會，相處得比較融洽。黃玲的工作壓力不大，加之一直沒有生育，因此平時的空閑時間比較多。2016年夏天，黃玲萌生了做微商的念頭。在親戚的幫助下，黃玲聯繫好貨源，並於今年9月份正式在朋友圈開始發佈商品信息，黃玲的微商之旅由此正式開啟。

黃玲做了微商之後，張小薇沒少在朋友圈中轉發黃玲發佈的商品信信息。「幾位同事看到我轉發的信息並得知黃玲是我朋友之後，還曾經購買過相關的商品。」張小薇告訴證券時報·e公司記者，「至於他們購買過的商品質量究竟如何、是否滿意，我並沒有問，他們也沒有說。」

11月初，張小薇在某大商場相中一雙價格為1600元/雙的國外進口UGG棉鞋，就在張小薇猶豫不決是否出手購買的時候，黃玲在朋友圈中也發佈了一條關於UGG棉鞋的商品信息。讓張小薇眼前為之一亮的是，與大商場款式相差不多的UGG棉鞋，黃玲給出的售價只有800元/雙。「妹妹，你的這雙鞋是從國外進口的真品嗎？鞋裡邊是純羊毛嗎？」張小薇通過微信向黃玲發問。在得到黃玲肯定的回答之後，張小薇很快就下單購買了一雙。

一個星期之後，張小薇收到了從黃玲處購買的UGG棉鞋。但是在打開鞋盒之後，她不由得皺起了眉頭。「兩隻鞋在外觀上完全不一樣，一看就不是一雙鞋，而且鞋裡不是純羊毛而是人造毛。」張小薇說，「我在微信上向黃玲提出了退貨的要求，但是黃玲卻明確回復『所有商品售出不退』。」無奈之下，張小薇又提出換一雙，黃玲這次答應了她的要求。

「換回來的鞋從外觀上看著的確是一雙，但是鞋裡邊依然是人造毛，而且做工也比較粗糙。我找那家商場專櫃的人看過，人家也說這是國內仿製的UGG棉鞋。」張小薇對證券時報·e公司記者表示，「我沒有想到會從熟識的人手中花800元買到一雙假鞋，而最讓我不能接受的是，她在我下單之前一直在信誓旦旦地保證是真品。」

微商「殺熟」引發不信任

王丹（化名）家住東北某省會城市，在一年當中最冷的那幾天，這座城市的室外最低氣溫會超過-25℃，因此擁有一件保暖性能好的暖衣至關重要。今年11月中旬，王丹在微信朋友圈看到有人在銷售號稱能夠抵禦極寒的棉衣，而且從外觀上看還比較時尚，這讓王丹頗為動心。「這家微商是我一個同學的朋友在經營，他在廣告中號稱棉衣材料全部是義大利進口，面料防風、防水性能超好，裡邊是百分百純羽絨，可以抵禦超過-30℃的極寒氣溫。」

在認真閱讀產品介紹並且得到商家的保證之後，王丹決定下單購買。今年12月初，王丹所在城市的最低氣溫已經達到-17℃、-18℃，王丹想穿著新買的棉服去戶外感受一下保暖性能。但是讓她沒有想到的是，剛剛走出家門，自己就被室外的天氣凍透了。「實踐證明，這件棉服在-17℃、-18℃氣溫下既不保暖也不抗風，更不用說抵禦超過-30℃的極寒氣溫。」王丹說。之後，王丹多次在微信上向商家提出了退貨的要求，但是商家根本就不予回復，這令王丹感到非常鬱悶。雖然通過同學也交涉過幾次，但是至今沒有結果。

據證券時報·e公司記者了解，張小薇和王丹所遇到的情況並非個案。近年來，雖然微信朋友圈中的微商如雨後春筍般出現，但是暴露出來的問題也日益增多，質量問題、售後服務、退款難、發貨遲緩、退換貨難等比比皆是。曾經被人們熱捧的微商因此被稱之為是「殺熟經濟」。

2015年微商領域投訴佔比2.51%，2016年上半年下降到0.15%，表明在政策以及媒體監管下，微商殺熟經濟已被大多數消費者摒棄，多數消費者不信任微商購物，在該領域產生的投訴量就明顯減少。 」今年8月，電子商務研究中心法律與權益部分析師姚建芳接受國內媒體採訪時曾表示。

據了解，微商存在的一個重要基礎就是微信朋友圈，微商的發展最先開始於身邊的朋友，然後再通過朋友們的傳播來擴大知名度。一個不容忽視的現象是，很多人在微商處購買到假貨之後，因為礙於朋友的面子而選擇放棄投訴。如果這部分人也加入到投訴的群體當中，那麼恐怕微商領域的投訴佔比還會大大增加。另外，由於受到微商產生的一系列負面事件的影響，很多人都將自己朋友圈中從事微商的人進行屏蔽，這無疑會在一定程度上影響到微商的生存和發展空間。

律師：微商並非法外之地

有觀點認為，為了規範微商的發展，應該儘快出台相應的規章制度，有關部門也應該加大監管和處罰力度，只有這樣才能杜絕質量問題、售後服務、退款難等問題，更好地保護消費者的權益。現在一個最為現實的問題是，如果遭遇微商殺熟、售假，遭遇微商退款難、發貨遲緩、退換貨難，我們應該如何從法律的角度維護自己的合法權益，畢竟有的人從微商處一次性購買的商品就是幾千元甚至上萬元。

對此，廣東奔犇律師事務所律師劉國華認為，目前微信有數億用戶，藉助這一廣闊的平台，微商這種網路營銷方式被越來越多的人運用，也有越來越多的買家通過微信購物。如果遭遇微商微商殺熟、售假，退款難等問題，可以通過協商解決，協商不成的，可以通過法律途徑解決。

「微商並非法外之地，一樣受到很多法律法規管理。」劉國華律師說，遇到假貨、違規銷售等問題，如果是與取得合法資格的經營者通過微信進行的交易、在第三方交易平台取得合法資格的微店上進行的交易、通過微信公眾號進行的交易等，可以依據《消費者權益保護法》來保護自己。如果對方沒有實體店鋪，通過朋友圈以私信的方式進行的私人交易，則不適用《消費者權益保護法》，我們可以依據《民法通則》、《合同法》等法律法規來保護自己。

很多買家面臨的問題是不知道對方的真實姓名、地址和聯繫方式、有無實體店、是否為正規市場經營主體，客觀上造成了維權難。而且由於微信購物商品金額往往較小，維權投入的時間、精力、物力等成本可能遠遠高於商品本身的價值，很多買家權衡得失之後不得不放棄。交易金額普遍較小這一特點暫時無法改變，所以，大家最好還是從準備工作做起，盡量做到解清楚賣家的真實有效信息如姓名、電話號碼、地址等；保留銀行、微信轉賬等支付憑據；保留相關的聊天記錄、朋友圈推介信息等證；盡量通過第三方交易平台進行交易。

「如果消費者發現微商銷售或代購假冒偽劣商品，可以向工商等相關部門舉報。如果某些微商大規模售賣假貨，甚至涉嫌觸犯刑法，單個受害者的涉案金額不夠刑事案件立案標準，受害者可以聯合多名受害者，一起向公安部門舉報。受害者還可以向法院提起民事訴訟維護自身合法權益。」劉國華律師說，面對某些微商的欺詐行為，及時維權，勇於維權，不僅僅涉及到自身的利益，也是對建設法治社會、誠信社會做出的貢獻。