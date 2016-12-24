原標題：普京特朗普互相通信「秀恩愛」 特朗普：普京的意見真對

[環球網報導 記者 查希]12月23日，美國當選總統特朗普公開了一封來自俄羅斯總統普京的賀信。據美國有線電視新聞網報導，普京在信中向特朗普表達了「最誠摯的聖誕和新年的問候」。

特朗普在一份聲明中回應道：「普京給我寫的信非常好，他的想法是如此正確。我希望俄美雙方都可以按照這樣的想法行事，這樣我們也不必走其他道路了。」

特朗普在公佈信件之前，普京在莫斯科舉行的年度新聞發佈會上表示，俄美關係有望在特朗普上任后改善。

兩國關係因烏克蘭和敘利亞的危機，在過去十年中嚴重惡化，達到冷戰後的低點。即將離任的總統奧巴馬也指責稱，是俄羅斯謀劃了網路攻擊華盛頓的民主黨全國委員會，干擾了總統大選。

來信在雙方「強化核能力說」第二天公佈

據報導，這封信在普京和特朗普公開談論加強其國家強化核能力必要性的第二天公佈。特朗普22日曾在推特上發表推文稱，他支持加強本國核能力。同一天普京亦發表類似觀點。

23日，特朗普的顧問試圖淡化爭議。特朗普的白宮新聞秘書肖恩？斯派塞（Sean Spicer） 堅稱，特朗普的推特實際上是對其他國家的警告，他不會讓美國安全受到軍備競賽的威脅。

信件公開非比尋常

世界各國領導人寫信給即將上任的美國總統並不罕見，但這種信件被公開是非常不尋常的。

據美媒稱，特朗普的競選期間和獲勝后，他對待普京和俄羅斯都比奧巴馬「更溫和」。

令許多華盛頓專家困惑的是，他甚至否認中央情報局，認為其「俄羅斯網路攻擊干擾選舉」的結論是「可笑的」。

普京信件全文

親愛的特朗普先生，

請接受我最誠摯的聖誕和新年的問候。

世界各國近年來面對的嚴重的全球和區域性挑戰表明，俄美關係仍然是確保現代世界穩定和安全的一個重要因素。

我希望，在你擔任美利堅合眾國總統的職位之後，我們將能夠以建設性和務實的方式採取行動，在各個領域重建雙邊合作框架，並使我們在國際舞台上的合作有質的飛躍。

請接受我真誠祝福，願你和你的家庭的健康，美滿，幸福，成功。

此致，

V.Putin