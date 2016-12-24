影／趙權金髮桃唇跳女團舞 美貌臉蛋撞臉崔智友NOWnews今日新聞 (2016-12-24 11:00)
美聲男團2AM成員趙權在前（22）日於個人SNS公開一張自己帶著金色假髮、臉上帶有完美妝容的自拍照，除了美麗程度再次讓網友驚豔、直呼根本認不出是男生外，更還有人說：「這難道不是崔智友？」引發爆笑。
在22日播出的綜藝《金色鈴鼓》中，趙權換上女裝大跳女團SISTAR的《TOUCH MY BODY》，趙權甚至提前於個人SNS公開預告照，照片中趙權微微的側著臉，一頭長捲髮加上精緻五官與桃紅色唇妝，成功擄獲許多網友的心，認為趙權女裝「比女人還漂亮」，更還有網友直呼趙權這樣撞臉崔智友和韓彩英。
而趙權當時也在個人SNS表示：「要做就要做到好」，並喊話要大家死守播出，節目播出後，趙權使出渾身解數、每個舞步都做得精準到位的表演，不但沒讓大家失望，還被大讚相當敬業，獲得許多好評。
▼影片來源：YouTube，若遭移除請見諒
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】甜蜜晶鑽對錶(K3M211CS +K3M2
- J’code真愛密碼 浪漫星辰黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】閃耀星河 戒指-小
- 【SKAGEN】經典小錶徑米蘭帶女錶-銀(456SSS)
- 向日葵 for HP Q7583A (503A) 紅色環保碳粉匣 Q7583A
- 向日葵 for Epson 黃色高容量環保碳粉匣 S051124
- TAS 水鑽星星鏤空牛皮內增高休閒鞋-金屬銀
- CITIZEN-L-靜謐雅緻晶鑽光動能計時腕錶(白-36mm-FB1381-54A
- 【GemMaker頑石睛萃】長命百歲護身鎖牌天然A貨翡翠項鍊*1件
- SONY 重低音藍芽無線喇叭 SRS-XB2/GIC 黃
曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報【NOWnews今日新聞】
五月天阿信見陳綺貞語塞 羞喊：正常男生都會【NOWnews今日新聞】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》