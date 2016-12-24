▲趙權無論男裝女裝都十分好看。（圖／翻攝自趙權IG）

美聲男團2AM成員趙權在前（22）日於個人SNS公開一張自己帶著金色假髮、臉上帶有完美妝容的自拍照，除了美麗程度再次讓網友驚豔、直呼根本認不出是男生外，更還有人說：「這難道不是崔智友？」引發爆笑。

在22日播出的綜藝《金色鈴鼓》中，趙權換上女裝大跳女團SISTAR的《TOUCH MY BODY》，趙權甚至提前於個人SNS公開預告照，照片中趙權微微的側著臉，一頭長捲髮加上精緻五官與桃紅色唇妝，成功擄獲許多網友的心，認為趙權女裝「比女人還漂亮」，更還有網友直呼趙權這樣撞臉崔智友和韓彩英。

而趙權當時也在個人SNS表示：「要做就要做到好」，並喊話要大家死守播出，節目播出後，趙權使出渾身解數、每個舞步都做得精準到位的表演，不但沒讓大家失望，還被大讚相當敬業，獲得許多好評。

▲趙權女裝被讚像崔智友。（圖／翻攝自趙權IG）

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