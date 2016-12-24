（中央社記者王朝鈺新北市24日電）新北市消防局上午8時多接獲通報，金山區磺港里磺港路一處1樓鐵皮屋民宅發生火警，消防局立刻出動6個分隊，共計17車48名消防人員前往搶救，幸無人受傷。



據了解，火災發生時，住戶張姓婦人已在第一時間逃離現場，火勢約在20分鐘後撲滅，燃燒面積約50坪，金山區公所社會人文課人員隨後趕往現場，除安撫張姓婦人外並提供協助，至於火災發生原因，仍有待後續調查。1051224