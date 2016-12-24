原標題：如此創新！法國一高中學生和老師集體拍裸照留念

[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》12月22日報導，在法國阿維尼翁市的一所高中里，學生和老師拍了一組「另類」的期末班級照——所有人都裸體出鏡。

每逢年末，法國各個學校都會組織學生拍照，今年密斯特拉公立高中（Lycee Federic Mistral high school）科技班的同學們想要拍一組有創意的班級照，最終他們決定集體拍裸照，包括老師。這組照片剛一上傳至網路，便引發瘋狂轉發。（實習編譯：劉青燕 審稿：田瑞哲）