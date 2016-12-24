經濟觀察報 記者 汪曉慧 國產大型醫療器械，CT、MR等用二十多年時間突圍，一路將國外二手設備擠出中國，不斷提升自己的品質，試圖與進口外資品牌器械並肩甚至超越，至今已形成東軟、萬東、聯影、奧泰等幾大品牌各據一方。

與此同時，儘管政策不斷利好，自身進取，但國產器械的突圍之路仍是喜中帶澀，一面與GPS競逐做進口替代，一面不斷提高自己品質，改變用戶使用進口產品的習慣都有很長的路要走。在進口替代之後，本土企業的優勝劣汰與競逐也將是白熱化的。

從無到「走出去」

中國自己的大型醫療設備真正發展始自上世紀九十年代，率先有花苞冒出的是CT。在CT發明后的第六年， 1977年中國開始引進CT，當時只有少數幾個大醫院引進頭顱CT機和初始的全身掃描CT機。1994年，中國經歷了引進二手CT機的高峰，CT開始在全國縣以上醫院和軍隊駐軍醫院普及。1998年全國CT機總裝機量約 3800台，其中二手CT約佔48%。

在CT引進中國整整20年後，中國有了自己生產的CT。率先打破靠引進並且二手為主的局面的是東軟醫療。資料顯示，1997年東軟集團生產了第一台國產商業化的CT。至今，東軟醫療在大型醫療器械領域開枝散葉，已有了從CT、MR到PET/CT的八大系列產品，覆蓋放射影像、常規檢查、放療與核醫學三大領域的全面醫療解決方案。

業界評論稱，東軟醫療的突圍史，幾乎是中國大型醫療器械的發展時間軸，同行的還有1997年上交所上市的萬東醫療（前身為華潤萬東），千禧年時代成立的成都奧泰醫療，本世紀第一個十年的尾梢成立的新秀聯影等幾家企業。

自CT進入中國以來，中國的大型醫療器械就以進口為主，至今已形成了被業界簡稱GPS的三巨頭（GE、飛利浦、西門子）。GPS長期壟斷著中國醫療器械的市場，從高端、大三甲醫療機構到低價位、縣級醫療機構，從CT到MR。

造成GPS長期壟斷，國產突圍困境重重的因素有很多。東軟醫療CEO武少傑告訴記者，中國本土大型醫療器械的研發時間本身就比較晚，最根本的原因還在於國內高端醫療裝備核心技術和品牌競爭力的缺失。

以東軟醫療為例，東軟集團切入醫療器械還是機緣巧合，而今天東軟的研發能力也生根自當時的機緣巧合。據媒體報導，因為一次成功修復進口CT機的機會，東北大學的科研團隊開始著力自主研發國產CT，1989年東北大學計算機影像中心成立，1994年東軟CT原型機研製成功並通過國家檢測，1998年東軟推動中國具有完整自主知識產權的全身CT並實現產業化。

有一段並不為人廣知的故事是，東軟曾與飛利浦合資生產CT。這段十年的合資經歷，客觀上促進了東軟醫療將跨國器械巨頭的產品質量管理、研發管理等內化為自身實力，也為東軟醫療此後的崛起奠定了基礎。但合資的十年中，也有苦水，首先就是價格，因「品牌溢價」原因，同一條CT生產線上出產的產品，貼上跨國巨頭的標籤后價格卻是國產品牌價格的數倍。

幾乎與東軟醫療器械之路同時邁出步伐的萬東醫療，經過二十年發展，在大型醫療器械中更聚焦在核磁共振中，目前有4個系列的醫用超導磁共振系統。奧泰醫療也在核磁共振系統花費最多精力，目前在MR中擁有兩個系列的產品。作為新秀的聯影，在CT、MI、MR、DR幾個維度突進，在MR和CT中分別推出了兩個系列產品。

除了在中國本土競爭之外，國產大型醫械也走出國門，將中國智造帶向全球。公開資料顯示，東軟醫療CT在2002年首次出口土耳其，2003年首次出口北美市場，如今東軟醫療在美國、阿聯酋、秘魯、肯亞、俄羅斯設有子公司，在越南設立辦事處和全球三大物流中心，八大服務站，在巴西和德國籌備子公司和SKD產品生產基地，同時，東軟醫療也是國家援外設備的合作夥伴，承接了50多個國家，60餘項目任務,在受援國安裝了70多台大型醫療設備，涉及CT,MRI,X線機，超聲等多類設備,分佈於非洲、中東、中亞南亞、東歐，南美，大洋洲等地區，其產品已經服務於全球109個國家和地區的9000多家醫療機構。奧泰醫療告訴記者，其磁共振產品自2013年開始增加國際市場開發投入，目前已銷往美國、英國、俄羅斯、土耳其、泰國等海外13個國家。

與GPS競逐

據媒體報導，國產CT的崛起，曾迫使國外二手CT逐漸被淘汰，而進口CT也大幅降價，平均降幅達到20%-30%。

儘管本土器械企業正在成長，曾迫使進口設備降價，但目前國內的大型醫療器械，如CT、MR等市場依然以「GPS」為主，數據顯示，GPS占高端醫療設備市場超過70%以上的份額。據媒體援引國家衛計委的統計，目前國產醫療設備絕對數量甚至超過80%，但多集中在了中低端領域。而進口的醫療設備憑藉價格昂貴、技術整合度大、科技含量高等優勢，佔據著醫療設備「金字塔」的頂端，以不到20%的數量佔比，贏得了90%的市場價格。另外，中國醫藥物資協會發佈的《2013年中國醫療器械藍皮書》統計，進口醫療設備價格普遍高於歐美日等原產國50%-100%，如TOMO放射治療系統等設備，在歐美日等國家多為250萬美元，我國進口多在500萬美元以上。

對於本土器械企業來說，在研發上不斷發力推出自己的產品，同時保證了性價比，在市場上不斷突破GPS的圍城。業界人士曾透露，國產器械相較GPS有20%左右的價格優勢。

一直以來，國產器械憑藉性價比在中低端價位的市場中佔有一席之地。但近些年，隨著GPS也紛紛加強本土化，推出低價位的產品，本土企業的生存空間又被強勢競爭。為了在GPS的擠壓下生存，本土企業紛紛採取了適合自己的策略，除了繼續大打「性價比」的牌之外，也紛紛選擇了差異化的戰略。

奧泰醫療向記者坦誠，在GPS低價競爭策略下，像其他國產品牌一樣，奧泰確實面臨市場份額被進一步擠壓的壓力。針對縣級醫院市場，奧泰通過性價比、金融解決方案、「白金」售後服務、區域醫學影像中心等一體化解決方案來應對GPS的低價競爭。

東軟醫療選擇了向上溯游，加大研發，在高端設備上發力。在CT領域，東軟醫療一路從雙層、16層、到64層進擊128層的全系列CT產品，其中2015年研製成功的NeuViz128多層螺旋CT成為中國第一台擁有自主知識產權的128層螺旋CT，也是國內自主研發生產的高端產品。

為了在高端器械中，進一步發力，東軟醫療持續加碼研發，尤其是在獨立品牌運作，獲得巨額投之後。2014年末，弘毅投資、高盛、東軟控股等斥資16億元人民幣對東軟醫療進行增資， 今年7月份，東軟醫療完成了第二次增資交割及股權轉讓手續，並成立了新董事會，公司真正意義上成了無實際控制人的公司，完善了新的公司架構的調整。並且一路向IPO進擊。

據東軟醫療介紹，未來，在資本助力下，東軟醫療將加大研發投入、擴大海內外市場份額，並通過更多的收購兼并等手段加速發展，來補充生產線和業務線等。武少傑表示，東軟醫療2015年研發投入占營收比高達14%，未來，將還將在除瀋陽之外的北京、上海等地建立研發中心；在項目上，除繼續投資自身最領先的CT之外，將繼續投入磁共振、超聲，RT、PET/CT，IVD等，也不排除通過收購進入東軟醫療此前未涉足的新領域。

利好與隱壓

國家相關部門頻頻出台政策支持國產器械發展，無論是對企業研發生產的鼓勵，或者是在招標採購競逐中的優惠政策。國家衛計委曾啟動優秀國產醫療設備遴選工作，這是我國第一次針對國產醫療設備進行公開遴選，並形成優秀產品目錄，重點推動三級甲等醫院應用國產醫療設備。2015年，針對國產醫療設備的轉型升級，政策方一共下發18部文件，國家政策高度關注醫療器械發展。今年8月，工信部又下發通知，將高性能醫療器械列為五大工程中的高端裝備創新工程中11個重點領域之一。9月18日，工信部、國家衛計委聯合召開推進國產醫療設備發展工作會議，要求提高國產醫療設備市場競爭力，加快推動國產設備「走出去」步伐。

在相關政策鼓勵及國產企業研發力度加大投入的情況下，包括CT在內的國產設備份額逐漸處於上升階段。有行業數據統計， 2014年MR市場份額的國產設備佔到22%，2015年上升到44%。CT市場國產設備2014年佔9%市場份額， 至2015年上升到28%。

儘管國家頻頻出台政策鼓勵本土器械的發展，但具體企業能得到多少實惠還要看政策的落地和執行。曾有相關企業負責人向記者訴苦，儘管衛計委號召醫院採購國產器械，但有時招標中對器械參數的指標就已經將國產器械排除在外。另外，一旦拿到了一類器械的採購指標，醫院還是更願意自己再加點錢，採購跨國企業的設備。另外，大三甲醫生長期習慣了外資品牌的產品，一時間突然改用國產器械，確實有些難以在短時間適應。該負責人稱該希望能在本土器械產品質量保證的前提下，有更有力的政策推動本土器械進入醫院，改變醫生對國產器械的固有印象。

業界人士向記者表示，其實成像的角度看，國產器械能滿足臨床使用需求，國產器械的性價比依然具有優勢，除了公立醫院市場，因社會資本辦醫的熱潮，非公立醫院數量持續增長，也客觀上擴充了醫療器械市場容量。武少傑告訴記者，在東軟醫療的客戶中，民營醫院在穩步增長的同時，公立醫院的採購增速也呈現了非常好的態勢，尤其是二級醫院。從整個國內市場看，東軟的裝機量排第三，位於GE、西門子之後。奧泰醫療表示也對非公立醫院市場積極發力。

據中國醫藥物資協會醫療器械分會預計， 2015-2020 年我國醫療器械行業將以年均20%左右增速發展，到2020 年我國醫療器械行業銷售收入將達到5000 億元以上。

四年後，中國大型醫療器械市場的風雲際會又是誰略呈一籌，誰黯然神傷，都看今朝。在國產器械完成進口替代之後，本土器械之間的競爭又是何貌？