來源：羅爾公眾號 原標題：《月光照著什麼床》

笑笑入重症室第31天，化療期間最可怕的大事，她幾乎全都攤上了。醫生、護士、文芳和我天天提心弔膽，笑笑倒是一臉無所謂，默默地挺過了一關又一關。因為常常處於昏睡狀態，她只能一臉無所謂，因為喉嚨里插著許多管子，她說不出話，只能默默地挺。笑笑的堅強，讓自詡為硬漢的我不時淚流滿面，可憐我感慨萬千，卻寫不出一個像樣的句子來，面對網友催我更新的留言，我只能裝作沒看到。沉默一個星期，感覺實在愧對關心笑笑的朋友，就找出一篇與笑笑有關的舊作來敷衍，懇請朋友們原諒我的失魂落魄。

中國的孩子，會背的第一首詩，當是李白的《靜夜思》：「床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。」詩句琅琅上口，詩意也不難理解：夜半夢醒，床前撒滿一地月光，恍惚間還以為是結了一層霜；詩人無限惆悵，抬頭望一望明月，低頭想起了遙遠的故鄉。我父親是這麼教我的，我也是這麼教我女兒的。

女兒生在南方的都市裡，剛滿四歲，不知道霜為何物，更不知道什麼是故鄉，但她知道月亮，她問：「爸爸，月亮為什麼不照到我們的床前來呢？」

我一愣，一時不知道如何回答。這一生，我住過許多房子，睡過許多床，什麼時候床前有過明月光？似乎只有那四處沒有遮擋的瓜棚，月光才能直接照到床前來，詩人才可以舉頭望明月又低頭思故鄉。難道李白是在瓜棚里寫的《靜夜思》？我不敢隨便糊弄女兒，趕緊上網搜索：床前明月光的床。

搜索結果讓我大吃一驚，原來有許多人也像我女兒一般疑惑，原來問題早有答案。有識之士寫了許多考證文章，《辭海》上更寫得明明白白，床前明月光的「床」，並非睡床，而是水井圍欄之井床。詩人坐在院子里的井床邊，舉頭望明月，低頭思故鄉，就一點也不彆扭，順理成章了。

從前，我還疑惑過另一個「床」，「郎騎竹馬來，繞床弄青梅」，卧室里的床邊為什麼會有青梅？此時也迎刃而解，原來也是井床的「床」，井床邊栽著青梅，太尋常了。

查完答案，我趕緊向女兒道歉：「對不起，爸爸錯了。」

女兒模仿幼兒園阿姨的語氣說：「沒關係爸爸，我再給你一次機會吧。」

老婆趁機教訓我：「你呀，少自以為是吧。不是所有人都像女兒一般大方，一再給你機會的。」

我「哼」老婆一聲：「難道你不是這麼自以為是的？」