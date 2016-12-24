霧霾再大能怎樣？這款自行車自帶空氣凈化功能北京新浪網 (2016-12-24 10:03)
本為轉自鎢絲。
城市中的霧霾越來越嚴重，有時走路都需要戴口罩，在霧霾中運動更是無異於自殺，而近日，泰國的一個工程團隊設計了一款自行車，讓人們能夠不再受霧霾困擾。
這台自行車名為APB（air-purifier bike），具有空氣凈化功能，但目前只是一款概念產品，還沒有產品原型。這款概念自行車APB包含一個過濾器，可以將空氣中的灰塵和污染物剔除；同時，它還具有一個光合作用系統，一個用於製造氧氣的水箱，一個電動馬達以及一塊電池。
APB的凈化系統是靠騎車者腳踩踏板產生的能量來運作的，就像現有的一些很流行的發電機燈泡一樣，不同的是，即使APB被停在路邊，車子自帶的電池依舊會繼續維持凈化系統的運作。
而且，車把手上的綠色框架可以將太陽能轉化成能量，能量既可以被儲存在車載電池裡，也可以被頻繁地用於運行自身的凈化系統。
所以，當人們在騎著APB自行車的時候，空氣先會通過車把手處的過濾器，待過濾后才會被排放出去供騎車者呼吸，以後再也不用帶著防毒面具騎車了。
很神奇是吧？很嚮往對吧？然而目前，還沒有任何消息稱這款自行車將會進行生產，它依舊是處於概念階段。雖然好像空歡喜了一場，不過如今科技發展如此迅猛，概念圖都設計出來了，實物原型還會遠嗎？
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