學生會妝點炫麗燈飾 海大校園充滿聖誕氣氛



(中央社訊息服務20161224 09:28:32)又到了歲末年終的季節，到處充滿了過節的氣氛，國立臺灣海洋大學學生會特別策劃「聖誕平臺」系列活動，育樂館前Ｘ廣場絢麗的聖誕燈飾妝點出過節的氣氛。 海洋大學學生會表示，為了讓全校師生感受到聖誕節與新年的歡樂氣氛，今年特別斥資購置大型聖誕樹放置在育樂館前的X廣場，並以聖誕樹為中心在廣場上裝置了燈飾，每天晚上炫麗閃爍的燈海營造出有別於白天的景緻。另外，精心策劃各種型態的活動，希望帶給同學不同的歡樂體驗。 在吉他社與熱舞社的精彩表演下，19日「歡樂點燈秀」點亮聖誕樹之後，海大校園歡慶耶誕的活動也陸續展開，包括20日的「愛心義賣市集/繽紛聖誕節 在聚歡樂GO」二手衣捐贈、義賣活動及21日由夢想騎士賴雷納帶來的「勇敢，只為生命留下美好」生命故事的分享。接著在28日晚上在展示廳還有「夢幻薑餅屋DIY」體驗活動，29日則在第一演講廳舉辦「六弄咖啡館」電影欣賞，歡迎大家一起來分享佳節的喜悅。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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