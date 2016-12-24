業界期待多時的新能源汽車補貼新政策即將出台。據悉，工信部、財政部、科技部、交通部已經會簽完畢。與現行新能源汽車補貼政策相比，新政策調高了技術門檻，更強調通過節能效果進行補貼，在一定程度上堵住了一些鑽技術空子的「生財」之道。除燃料電池汽車外，大部分新能源汽車的補貼將大幅退坡。

補貼退坡 增加技術指標堵漏

「新能源乘用車的補貼未發生較大變化。純電動、插電式混合動力客車按能量密度進行補貼，續航里程將作為必要指標；裝載快充型電池的純電動客車按儲能系統充電倍率進行補貼。」中國汽車工業協會副秘書長葉盛基透露。

電動乘用車補貼政策的調整集中在兩點：第一，按照此前公佈的補貼退坡政策，2017年補貼將較2016年下調20%；第二，有意提高電池系統能量密度的門檻。密度越高，則補貼越高。比如，電池系統的能量密度超過120wh/公斤的電動汽車車型，將獲得每輛車4.84萬元的國家補貼，而電池系統的能量密度在90至120wh/公斤的電動汽車則為4.4萬元。

被中國工程院院士楊裕生批評補貼過高的新能源客車，此次補貼降幅將較大。以車身長10米至12米的客車為例，單車最高補貼將降至23萬元，較目前的最高40萬元降幅高達42.5%。

新補貼政策的技術導向將變得更精準，指向真正提高節能環保技術的客車企業。較過去主要按照客車的車身尺寸、單位載質量能量消耗量、純電續航里程等因素補貼的做法不同，新方案增加了動力電池系統能量密度、節油率水平等指標，並增加了一些相對專業的技術指標，如電池系統總質量占整車整備質量比例不高於20%，以防一些企業多裝電池提高續航里程的「鑽空子」行為。一位車企高管表示，在保證質量的基礎上輕量化，將有助於節能環保。如果汽車整備質量每減少100公斤，百公里油耗將降低0.3升至0.6升，二氧化碳排放也會相應減少。

雖然燃料電池汽車的補貼政策變化最小，但也增加了一些技術指標，如燃料電池系統的額定功率不低於驅動電機額定功率的30%，且不小於30kW等。2016年至2020年，燃料電池汽車補貼仍維持原補貼水平，即每輛車有望維持20萬元至50萬元的補貼。過去售價較高的燃料電池車，在扣除補貼后，價格優勢正在慢慢顯現。

新政策或於明年二季度執行

對於新的新能源汽車補貼政策，業內普遍預期2017年1月1日仍無法迅速執行。因配套細則等未跟上，預計2017年第二季度才有望真正執行。不過，這在2016年已有先例。

至今，主管部門已經公佈了四批新能源汽車推廣目錄，已入圍的車型是否能達到新能源汽車補貼新政的標準，尚待檢驗。多位車企高管對此不約而同地表示，如果不能達標，只能提高性能，但這需要一定時間，預計2017年第二季度才能完成這些前期工作。

在達到整車標準前，車企們正在為搭載的動力電池是否進《汽車動力蓄電池行業規範條件》公告目錄（簡稱「電池公告」）而擔心。在第四批新能源汽車推廣目錄出爐前，業內已經傳聞，因電池公告和新能源汽車推廣目錄挂鉤，前三批入圍新能源汽車推廣目錄的產品將推倒重審。

在企業準備之際，主管部門開始建設實時監督平台，其時間點也指向了2017年第二季度。工信部汽車處佘偉珍處長表示，2017年1月1日起，企業監測平台建成並與國家平台完成對接測試；2017年1月1日起，新申報《道路機動車輛生產企業及產品》（簡稱「《公告》」）的車型，應完成車載終端-企業平台-國家平台的數據傳輸測試；《公告》內車型應於2017年4月1日前完成數據傳輸測試。監督平台是新能源汽車管理新思路之一，未來新能源汽車管理政策將會變得實時監督、動態化。

另有工信部高層表示，建立新能源汽車運行實時監測機制，以完善中央、地方、企業三級監測平台，保障車輛使用的安全，加強車輛使用情況的考核。此外，將建立新能源汽車補貼政策實時調整機制，增加車輛行駛里程與補貼挂鉤的考核條件。

江特電機董事長朱軍建議實施月度補貼機制：「定下全年新能源汽車補貼總盤子，每月根據新能源汽車銷量，公佈每月預計發放多少補貼、還剩多少補貼。這樣一來，可以控制年底突擊衝量、尋求補貼的行為。」