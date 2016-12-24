奎爺和兒子雪地玩遊戲 廠商們的聖誕主題賀圖北京新浪網 (2016-12-24 00:17)
隨著聖誕節的臨近，部分遊戲廠商陸續在社交網路上公佈了一些帶有節日氣息的圖片，其中有祝賀類型的賀卡圖片，也有部分與遊戲內容相關的聖誕圖片。這些圖片中，遊戲角色們也紛紛穿上節日盛裝暫時享受節日的美好時光，大家一起來看看吧。
（來源：178 編輯：WB）
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