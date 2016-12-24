愛立信與思科準備擴大合作：明年聯手搶企業客戶北京新浪網 (2016-12-24 09:50)
新浪科技訊 日期:12月24日消息，愛立信北美主管瑞瑪·庫施(Rima Qureshi)在接受採訪時表示，準備擴大與思科的合作，明年為新的企業客戶、公共部門客戶提供服務。
庫施還表示，2015年年末時兩家公司建立了合作關係，2018年之前希望合作可以讓雙方各自增加10億美元營收，現在正在朝著目標挺進。
在合作的第一年兩家公司獲得60多筆交易，庫施稱，之前關注的重點是電信運營商，明年還會重視企業和公共部門客戶。
庫施表示：「在某些領域我們可以攜手合作，比如產業和社會（Industry & Society）、物聯網、智能城市，我們正在向這些領域投資；未來我們會瞄準特定公共部門，尤其是交通和公用事業……然後我們會關注其它領域，比如安全。」
按照庫施的說法，到了2020年，愛立信25%的營收將會來自電信運營商之外的業務。（虎濤）
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