原標題：安倍訪珍珠港或提與美共收集戰歿者遺骨 促進關係

中新網12月24日電 據日本媒體報導，日本首相安倍晉三將於26日出發前往夏威夷，並將與美國總統奧巴馬訪問珍珠港進行悼念。在夏威夷逗留期間，安倍可能會提及與美國共同收集戰役者遺骨一事，此舉意在促進日美關係的穩定。

多名日本政府相關人士透露，作為戰後處理問題的對策之一，政府基本決定將與美國共同開展戰歿者遺骨收集工作。考慮以日美戰爭主戰場的太平洋地區為中心，從下一年度起實施。

在確認遺骨的調查中，將與擁有高度科學知識的美軍相關機構合作，加快陷於停滯的收集工作。此舉旨在強化日美同盟的基礎。

關於遺骨收集工作，政府今年3月通過的相關法將2016年度至2024年度定為「集中實施期間」。與以「讓所有士兵回到祖國」為口號、持續開展活動的美國有關部門能在多大程度上展開合作成為課題。據厚生勞動省統計，截至今年10月底，尚有112.6萬具二戰戰歿者遺骨未能回收。

美方負責共同收集工作的是「國防部戰俘及失蹤軍人統計署」（DPAA、美國夏威夷州）。該機構在依據戰史資料收集遺骨和通過DNA鑒定確認身份方面已取得很多成果。

被指鑒定工作草率的日方認為「遺骨收集工作雖是國家的職責，但很難說有所進展。有必要借鑒美國的經驗和技術」（官邸相關人士語），決定力爭實現正式的日美合作。

報導稱，收集工作的對象區域是日美展開激戰的菲律賓、索羅門群島、硫磺島（東京都小笠原村）等。工作步入軌道后將進一步擴大範圍。

據相關人士透露，日本2014年前後接到美方有關共同收集的徵詢后開始考慮此事。曾有意見認為「以厚勞省為主的現行體制很難與在遺骨鑒定和收集方面擁有強大能力的美軍相關機構進行意見溝通」。

日美之間此前也有過美方向日方交還遺骨等一定程度的合作關係，但並未正式開展共同收集工作。