野獸指掌派教主 李榮耀「非印象」個展12/27-2/11



(中央社訊息服務20161224 09:08:15)畫風狂放不拘，用色大膽奔放，85歲依然求新求變的野獸指掌派教主李榮耀12/27-2/11在「上古藝術當代館」出【非印象】個展。有別以往為人稱道的花卉系列，此次難得展出近期「水流抽象」新作，其創作以指代筆，在指掌推抹之間，完成驚艷人心的藝術創作。12/30（五）19：00邀朋友們一同參與VIP開幕晚會，大師將提供數件小品1元起拍，與現場來賓歡度新年！



李榮耀於1933年生於屏東內埔，受張萬傳野獸派風格影響，創作大膽、粗獷，獨樹一格。早期是裁縫師，創作水墨畫為主，由於國畫的素養，帶來油畫創作的留白流轉之間，有著深遂和沉思，特別能掌握墨色的寧靜和含蓄，極受畫評讚賞。



「我的野獸派跟別人不一樣，是用指掌創作，完全不用筆。」李榮耀自信的說，運用水流及油料的肌理創作出自己要的感覺，善用流墨的觸感以及心靈的感動，提供觀者一個無相的想像空間。其花卉作品，具象中見抽象，不論直看、橫看都有其特殊的一面。



美麗璀燦外表之下，釋放出對生命熱力，一探指掌畫法的樂趣。【非印象】展期從12/27-2/11，12/30（五）19：00 VIP開幕晚會，數件小品1元起拍，與現場來賓歡度新年！歡迎到上古一遊，預約方可參與競拍，預約請洽02-2711-3577#13，或洽上古藝術粉絲專頁。



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