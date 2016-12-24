文章來源：快科技

無人機越來越火，但由此引發的安全問題也越發凸顯，尤其是對民用、軍事航空的威脅很大。據美國聯邦航空局統計，截止到2016年8月，有將近60例無人機和飛機的摩擦事件。

雖然還沒有無人機和飛機相撞的事故發生，但如果不嚴加管理，恐怕真的會有類似悲劇，而一旦發生會有多麼嚴重呢？英國克蘭菲爾德大學的研究人員就進行了一次模擬試驗。

克蘭菲爾德大學的Ian Horsfall教授及其團隊製作了一個可以模仿無人機物理特性的射彈，與普通規格的無人機體積和重量基本相同，由壓縮空氣驅動，射出后時速可達321公里。

據解釋，造成這種差異的主要不是重量或速度，關鍵是結構硬度。

比起鳥類的軟組織和肌肉，無人機在結構上更緻密，硬度也強上許多，因此鳥類卷進發動機后容易被旋轉葉片給攪碎，無人機卻能像塊石頭一樣直接洞穿發動機。