俄羅斯衛星新聞網12月22日報導稱，據《西伯利亞科研新聞》雜誌載文報導，托姆斯克國立大學的科學家們正在研製一種新的銀催化劑(silver catalyst)，用於空氣的過濾凈化。

這種催化劑能夠分解有毒煤氣、甲醛等有害的空氣中顆粒，分解成無毒的物質。報導指出，這種催化劑用於凈化空氣是氧化矽製成的納米管，直徑為6至10納米，管內負載的是銀和氧化鈰的合成。

托姆斯克國立大學催化研究實驗室高級研究員馬蒙托夫指出，"預計，得到的粉狀物或顆粒催化劑能夠用於家庭辦公以及工廠車間用的空氣凈化設備。同時使用時不需要加熱，與很多同類產品的區別是，催化劑是活性的而且常溫下具有很好的穩定性"。

他還表示，這種催化劑對於預防煤氣中毒和甲醛中毒非常有效，同時使這些有毒物分解成無毒成分，還能夠分解其它的有害空氣顆粒。馬蒙托夫說："首先，工業區和城市中，這種催化劑可以用來防治工業有毒氣體排放、抵禦森林火災引發的霧霾，這種霧霾含有大量的煤氣。此外，催化劑還能夠治理化工廠的氣體排放，以及凈化汽車尾氣"。