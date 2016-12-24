原標題：普京談特朗普：「除了俄羅斯人，誰也不相信他能獲勝」

中新社莫斯科12月23日電 題：普京談特朗普：「除了俄羅斯人，誰也不相信他能獲勝」

中新社記者王修君

「除了俄羅斯人，誰也不相信他能獲勝」。普京在說到這裏時，露出一絲意味深長的微笑。

23日，俄羅斯總統普京在莫斯科舉行年度記者會。面對上千名記者，普京在一張寬大的演講台後，談及特朗普在美國總統大選中的逆襲。普京認為，特朗普獲勝是因為「他感受到社會情緒，把選舉攻勢持續到了最後」。

作為一名在選舉中多次放話稱「將會與普京和睦相處」的總統參選人，特朗普的參選引起了俄方期待。即使在選舉結果不明朗的階段，俄外交部也多次表態稱，稱若特朗普當選，「不排除出現俄美正常對話的基礎」。

而現在，特朗普即將於明年1月宣誓就職。未來俄美關係走勢，成為了當天記者會上外界關注的重點。

「俄美關係肯定將不會更差」，「因為已經沒有更差的餘地了」。當天，普京引用了特朗普在競選時的話來回應外界對俄美關係未來發展的關注。

「我認同這一觀點」，普京說，「所以我們將一起來思考，如何才能改善雙邊關係」。

近年來，受克里米亞、烏克蘭以及敘利亞等熱點問題影響，美俄關係降到了「冷戰結束后最差水平」。據美國媒體報導，普京與奧巴馬在出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間握手時，甚至互相不看對方一眼。

面對尷尬局面，俄羅斯各界普遍把俄美關係的「破冰」希望寄托在特朗普身上。

普京在發佈會說，「美國共和黨人對俄總統有好感，我覺得，這是我們世界觀和價值觀相吻合的體現，是構建良好關係的前提」。

他放緩語速、一字一頓地說，希望能夠與特朗普建立事務性的和建設性的關係，以便「俄美兩國和兩國人民都能獲益」。

普京上述對俄美關係的表態引起了在場媒體的關注。有記者向普京追問，「您認為何時能與特朗普會面」？

普京對此回答說：如果特朗普邀請自己訪問美國，自己「當然會去」。但對於具體會面時間，普京認為，應該是「在特朗普穩定好自己的團隊后」，「因為沒有準備的會面沒有意義」。

對於普京在發佈會上的表態，俄羅斯NRT電視台在當晚的評論節目中說，總統已經把一切能說的都說了，現在就等美國方面回應了。《俄羅斯真理報》網路版則認為，考慮到當前敘利亞的情況，美國人「應該喜歡聽到這些話（普京就俄美關係的表態）」。

值得注意的是，就在普京發佈會結束當晚，特朗普公佈了普京於15日寫給自己的賀信。在信中，普京除了祝特朗普聖誕節和新年快樂外，還希望特朗普擔任美國總統之後，雙方可以採取措施，將俄美合作在國際舞台上提升至新高度。

對於莫斯科的來信，特朗普當天作出了積極的回應：「他（普京）的想法是正確的，希望美俄能夠根據這一設想行動，而『不是走其他備選道路』」。（完）