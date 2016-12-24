安理會督促以色列停建定居點 巴勒斯坦歡迎北京新浪網 (2016-12-24 07:16)
原標題：巴勒斯坦歡迎聯合國安理會通過以色列定居點問題決議
新華社拉姆安拉12月23日電（記者高路 劉立偉）巴勒斯坦解放組織執委會秘書長埃雷卡特23日接受新華社記者電話採訪時表示，聯合國安理會通過關於以色列定居點問題的決議具有「歷史性意義」，是中東地區及全世界正義與和平力量的勝利。
埃雷卡特說，聯合國安理會表決通過這項決議向以色列發出強烈信息，即佔領和定居點建設不會帶來和平與安全，只有結束佔領並建立巴勒斯坦國才會有和平與安全。他說，這項決議有助於推動在1967年邊界基礎上建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。
聯合國安理會23日通過決議，重申以色列在巴勒斯坦被佔領土上的定居點活動違反國際法，嚴重阻礙實現兩國方案，並阻礙實現公正、持久和全面的和平。決議再次要求以色列在巴勒斯坦被佔領土立即完全停止一切定居點活動，並強調完全停止定居點活動對挽救兩國方案至關重要。
巴勒斯坦外長馬勒基對新華社記者表示，這是「巴勒斯坦人民的勝利」。他說，巴方將著手收集以色列官員參與定居點事務的信息用於訴訟。
定居點問題是巴以問題癥結之一。以色列在1967年第三次中東戰爭后開始在東耶路撒冷和約旦河西岸地區興建猶太人定居點。國際社會認為所有的猶太人定居點都屬非法，並對中東實現和平構成威脅。
巴勒斯坦官方統計數據顯示，以色列至今在包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦被佔領土上建有近500處猶太人定居點和軍事設施。
安理會通過決議后，以色列總理辦公室發表聲明拒絕接受這一決議。
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