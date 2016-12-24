緊急救援人員和目擊者23日表示，電影「星際大戰」(Star Wars)女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)因為搭機時嚴重心臟病發，正在和死神搏鬥。

這位曾在「星際大戰」中扮演「莉亞公主」(Princess Leia)的60歲女星，是在搭機從倫敦前往洛杉磯時心跳停止，並且在機上接受心肺復甦術急救。

根據娛樂網站TMZ，在飛機降落於洛杉磯國際機場(LAX)之前，嘉莉費雪昏迷了15分鐘，她被緊急送往鄰近的醫院。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)指出，她的情況危急。