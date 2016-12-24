台美軍事交流入法 歐巴馬簽署生效中央社 (2016-12-24 07:32)
（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）白宮今天公布，美國總統歐巴馬今天簽署「2017財政年度國防授權法」生效。「國防授權法」中明定，五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流。
趕在耶誕節前，白宮說，歐巴馬今天簽署「2017財政年度國防授權法」生效。
這項法案由聯邦眾議院於這個月2日以375票對4票同意通過後、聯邦參院8日以92票贊成、7票反對通過。國會參、眾兩院通過後，送交白宮，而歐巴馬今天簽署，讓美、台高階軍事將領及國防官員的交流首度入法生效。
這項法律的第1284節提到，國會認為（sense），五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流，以改進雙方的軍事關係與防務合作。
而未來的落實關鍵，則在接下來總統當選人川普上任後、美國行政部門的執行程度。
白宮在聲明中提到，這個法律提供關於國家安全、外交事務及其他計畫的相關授權與修正。
法律文本則提到，美、台間的互動交流計畫地點包括美國與台灣兩地，而「資深軍事將領」是指現役將官與掛階人員；資深官員指任職於五角大廈的助理部長及更高階官員。1051224
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