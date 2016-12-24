美官員：中方計劃運送地對空飛彈至南沙中央社 (2016-12-24 07:28)
（中央社記者廖漢原華盛頓23日專電）美國福斯新聞今天引述美方官員談話報導，美國情報衛星資料顯示，中方已運送紅旗9號等地對空飛彈至海南島，預料將轉運至南沙的人造島礁和西沙的永興島。
福斯新聞（Fox News）引述2名美方官員的說法，美國情報衛星偵測到中方已運送新的防空飛彈至海南島，飛彈僅會在當地短暫停留，預料將轉運到南沙群島的人造島礁和西沙的永興島（Woody Island）。
報導指出，美方偵測資訊顯示，中方打算運至南海島礁的防空飛彈為，射程約為10哩（約16公里）的近距離CSA防空飛彈（CSA-6b）系統，與射程可達125哩（約200公里）的紅旗9號飛彈（HQ-9）系統。
大陸網站10月曾報導，永興島衛星空照可以看到，島上機場跑道旁已出現多個紅旗9號飛彈陣地。福斯新聞2月曾報導，永興島上已可見地對空飛彈部署。
中方在南海擴張軍力，未因美國總統選舉與區域局勢變化停歇。研究南海問題的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）13日公布衛星照顯示，中方已於南沙群島7個人造島礁上配置「近迫式武器系統」（CIWS）。
AMTI依據衛星照分析，中方南沙人造島上目前僅見近迫式武器系統，但尚未見到地對空飛彈的蹤影。
美中雙方才為美國的水下無人偵測機被中方船艦奪走起口角，總統當選人川普（Donald Trump）認為這是竊盜行為。美國輿論抨擊，將卸任的歐巴馬總統對南海問題立場軟弱，中方步步進逼。1051224
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
利比亞客機遭劫持 機上共118人【中央社】
法國一高中學生和老師集體拍裸照留念(圖)【北京新浪網】
全球最年長代理孕母 希臘65歲勇嬤產女嬰【中央社】
核子擴張論 川普：讓軍備競賽開跑吧【中央社】
德國挫敗商場恐襲圖謀【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》