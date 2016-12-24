科技大小事／未來鞋終於上市 不會綁蝴蝶結也沒差NOWnews今日新聞 (2016-12-24 07:00)
1985年電影回到未來上映，主角馬蒂利用時光車改變父母命運，1989年第二集則對2015年充滿想像，尤其自動繫鞋帶運動鞋，讓許多觀眾映象深刻，現實世界終於在2016年12月NIKE推出這項科技鞋款，價格也非常不簡單。
NIKE智慧運動鞋HyperAdapt 1.0具有充電功能，鞋底LED燈能夠發亮，穿上時感應器會自動繫上鞋帶，讓鞋子完全貼合足部，充飽電一次能穿兩個周，雖然功能似乎僅限於此，但價格訂在720美元，約新台幣23000元。
假使覺得HyperAdapt 1.0自動繫鞋帶，太緊或太鬆無法滿足需求，鞋子外側具有兩個按鈕，能夠手動調整鞋帶，而且鞋子加上馬達與電池，試穿不會覺得比較重，不論自動或手動繫鞋帶功能都相當方便。
鞋盒內部不但有變壓器，還有無線充電組合，鞋底LED燈能夠顯示電量，藍色代表電力充足，紅色則是提醒盡快充電，每次充電只需3小時，就能維持穿戴2周，就算長時間外出也不需擔心沒電，對於使用者相當便利。
市場分析師認為，HyperAdapt 1.0不是新款Jordan系列或限量鞋款，但瞄準客群相當明確，目前只有在美國紐約Nike SoHo 旗艦店和 45 Grand NIKE+ ClubHouse販賣，但12月20日洛杉磯與芝加哥將展開試穿服務，售價有可能下修。
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