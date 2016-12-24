原標題：禮物，平淡生活的「鹽」

原標題：禮物，平淡生活的「鹽」

又到年底，各種節日扎堆，到了送禮的高峰期。維繫感情、犒勞自己、聊表心意、拉近關係、製造驚喜……禮物的用處，可真是說不完。但送禮也是一門技術活，送得不好，只會適得其反；送得超出界限，甚至還可能觸犯黨紀國法。看了本期搶頭條，你有沒有get到送禮的奧妙？

禮儀

禮物，強化生活儀式感

又到年底，各種節慶扎堆，很多人的購物支出裏面多了一項送禮支出。有人對此嗤之以鼻，認為最熟悉的、最親密的人之間是不需要送禮的，很多時候送禮反而弄巧成拙，平添了幾分生疏。不知道別人怎麼看，反正我，既喜歡收禮物，也喜歡送人禮物。

一方面，送禮物是為了強化儀式感。如果沒有禮物，生活就缺少一些波瀾。上班、下班，唰一下一天就過去了；畢業、結婚、生子，唰一下半輩子就過去了。追求儀式感，某種程度上正是出於對時間不知不覺溜走的恐慌，需要做一些特別的事情，來強調「我很重要」「還有人看重我」「這一年過得很有意義」等等。比如我有位朋友，他跟他的女朋友早就約定好，雙方都不在情人節、聖誕節等大眾節日送禮物，因為覺得「庸俗」，但幾年下來，女生還是堅持不住了。不為別的，就因為這些節日里人人都有禮物收，哪怕只是一枝花，也算是開開心心地過了個節，而她卻總是兩手空空，顯得特別可憐。其實，她並不在乎禮物，只是受不了遭到冷落的感覺。常有人搬出金句，「只要有心，每天都是××節」。在我看來，這話很多時候只是一種自我安慰。沒有禮物的節日，再有心也不完整，就好比結婚沒有婚禮、畢業沒有畢業禮、過年沒有壓歲錢，若失去了儀式感，連結婚、畢業這些人生大事本身的重要性似乎也連帶打了折扣。

另一方面，送禮物也是為了製造驚喜。同樣，驚喜也是平淡生活里的一抹亮色。尤其是在不是什麼節日的時候送禮物，更讓人覺得驚喜。有時候，一件出其不意的小禮物，比用力過猛的昂貴禮物更讓人開心。我平常並不喜歡送花，因為嫌它不方便攜帶，保鮮時間又短，還很難打理。但偶爾有一天路過花店，也不知道發了什麼神經，買了幾束花回家，太太看我的眼神立馬就不一樣了：不洗碗，沒問題；出門踢球，隨時；晚飯想吃什麼，儘管說！這就是「驚喜」的效果。後來我如法炮製，乾脆訂了每周一次的網路送花服務，當花已成為常態，失去了那種突然而至的驚喜后便索然無味，沒幾個月太太主動就退訂了。

在烹飪中，鹽是能讓食物瞬間升華的魔法般的存在。在某種程度上說，禮物，也是我們平淡生活里的「鹽」。有了它，平淡的生活瞬間有了滋味。

（章門仁）

送禮

我的悲催一線送禮實戰

根據我常年在一線實踐的經驗總結，送禮物可真是門技術活。我見過很多男同胞在這個問題上有種自嗨的傾向，送完對方翻白眼都快翻暈過去了，他還自我感覺良好呢。「注孤生」，懂不懂？

先看送什麼。大學隔壁寢室一哥們，曾經把他珍愛的、昂貴的遊戲手柄送給了遊戲經驗為零的學霸妹子，呵呵噠，把自己感動得淚流滿面，但人家需要麼？當然這已經算是好的了，還有些審美為負數、品位不咋地卻有迷之自信的直男們送出的禮物，有時候真的是辣眼睛。一位女生朋友曾經收到過針線包，這是要人家給你縫扣子？電飯煲，要給你做飯？親，雖然成功的愛情最後都會走向柴米油鹽，但不要略過浪漫這一步好嗎？新聞里，還有男生給女生送錦旗，拿回家掛牆上天天崇拜自己？送祛痘面膜，嫌人家皮膚差？還有的送一張用過200多天的床單，我天，想表達的「情意」溢於言表，據說女神收到后很感動，然後報了警……

其實，送禮物嘛，「對症下單」才是王道。麻煩挑禮物的時候搜索一遍平時相處的記憶，看看她的微博、朋友圈，摸清她的愛好，喜歡追星就送「愛豆」的演唱會門票，喜歡動漫就送原版周邊，讓人家覺得你懂她，這才有可能是一個合格的走心禮物。

再看怎麼送。我要先鄙視一下有些人無法抑制、無處安放的「創造力」：拿iPhone7的包裝，放一盒巧克力；用名牌的盒子裝一個童年的四驅車。汗！巧克力、四驅車並不是不好，但你想過收到禮物的妹子心似鹿撞、滿懷期待地打開盒子后，內心有多崩潰嗎？惡作劇可以有，但咱能不能反過來，拿個巧克力盒子放台手機行不行？其次，情話。我們文字工作者都是資金不夠、情話來湊，一句話能讓禮物一秒鐘變得深情又浪漫。比如有朋友曾收到時任男友送的一個膠皮手套，附言「想讓你幫我洗一輩子內衣」，奇葩到飛起！咱能不能換句「我想像手套一樣保護你」啊？這樣可能還有得救。此外，貼心。我這輩子做得最蠢的事情之一，就是曾把妹子約出來，送一個比我的身軀還龐大的玩偶，然後吃飯、看電影，沐浴在圍觀群眾的目光里……看著她的表情，好吧，往事不堪回首。

怎麼說呢？送禮物是門藝術。每逢過節操碎心，不懂「藝術」注孤生啊！

（夏振彬）

收禮

禮物 不要貴的，只要對的

閨蜜國外旅遊，同事回家探親，朋友迎來送往，各種生日紀念日……一年到頭，每個人總會收到不少的禮物。對我來說，最喜歡的禮物往往不是最貴的，而是花了心思的。

禮物送貴了，往往會帶給人心理負擔。

朋友送禮送貴了，下次還禮也得同樣規格，有壓力；老公送禮物送得貴了，自己會有點心疼，畢竟這些錢都是自己口袋裡的；如果是業務往來的關係，貴的禮物就更不敢收了，怕拿人手短。

「投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以為好也！」自古以來，禮物，代表著人與人之間的情感聯結。收到禮物，總是很讓人高興的，因為這意味著你被人惦記著。禮物是感情的載體，你能通過禮物感覺到對方的情意。

在兩性關係中，禮物代表著安全感。情感專家分析，戀愛中的人許多行為的動機，都是為了安全感，這種安全感，來自對方的愛。而禮物，是表達愛意的一種重要方式。所以，別埋怨生日情人節沒收到禮物就嘟著嘴不高興的女朋友，她們未必是物質至上，而是因為她沒有get到愛的信號。

在家庭關係中，也同樣如此。為什麼小明的媽媽在聖誕節送了他一架玩具飛機，我什麼也沒收到？是不是媽媽不愛我？有的時候，孩子們鬧著要禮物，其實他們想要的是禮物背後爸爸媽媽的愛。

戀人與親人屬於親密級別比較高的關係，情感需求更強烈，因此，禮物也更被在意。你不會隨隨便便忘記家人的生日，至於情人節之類的，因不送禮物、送禮不當引發「血案」更是大概率事件。而在這樣的關係中，禮物的個性也更被重視。每個人都更在意這份禮物是獨有的，是為我量身打造的，在禮物上多花心思效果好於多花錢。

而在親密程度更低一點的朋友和同事關係中，禮物代表著關注度，體現著善意。這樣的禮物，是願意交往的信號彈，是對平時工作中相互扶持合作的感謝信，是融洽氛圍的潤滑劑。比較而言，禮物的個性反倒沒那麼重要，有即能表達這種情感。

「千里送鵝毛，禮輕情意重。」禮物是人與人情感的對話與交流。不管哪種禮物，價格都不是最重要的，而是看你需要通過禮物表達什麼感情。所以，選禮物，記住那句老話，不要貴的，只要對的。（譚敏）

歪禮

公務送禮可能變「非禮」

聖誕、新年、春節、元宵，一大波節日踩著點兒陸續襲來。禮節禮節，有節必有禮，有禮也要有節。送禮、收禮旺季，送的要小心，收的也一樣。如果你有幸手握權杖，且為他人垂涎，人家賠著笑臉把禮送到府上，你就要三思而後行了。

伸手之前，請溫習一下「一隻青蛙是怎麼死的」或者叫「溫水煮青蛙」這個典故。沸水煮不死，卻被從常溫開始慢慢升溫的溫水送上西天，這隻青蛙是不是很蠢？死得也很冤？在物慾面前，人也未必有多聰明。人家所送的禮物，或許每一次都不夠觸及法紀底線，但是，聚沙成塔，「火」不斷地燒，「水溫」不斷上升，到了最後，「水」就開了，「青蛙」想跳也來不及了。多麼痛的領悟，可惜就是有人不信邪，以為自己是一隻能從100攝氏度的開水中跳出的那隻「牛蛙」。

收拒之間，何妨來一點「塞翁」精神。塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍？「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，「塞翁」與「馬」的故事，是辯證法的中國命題。人家給你送厚禮，你怎麼肯定是尊敬你、愛你，而不是在坑你？要是在未來某個時刻，禮物被折算成「巨額財產來源不明」時，也許就會明白，「塞翁得馬」確實不是福。

禮之難拒，一在禮之誘惑性，一在禮之迷惑性。前者關乎人性，後者關乎認知。關於後者，一個常被收禮者自我寬慰、自我說服的理由是：禮儀之邦，禮尚往來，授受不外乎人情，與法紀無涉。所謂「禮尚往來」，就是禮物有來有往，換句話說就是，你對我一尺，我敬你一丈，假使收禮者是一隻神獸貔貅，只進不出，何謂「往來」？「來而不往非禮也」，既然「非禮」，那就是交易，權與錢交易。

禮與「非禮」，有一個目的參照系，說白了就是，人家憑什麼給你送禮，而不是反過來？人家給你厚禮，目的是什麼？這麼一想，一切就明白了。當然，還有一個人情參照系。禮多禮少，未必有定數，與雙方關係、地方風俗等有關。明顯超出正常「禮尚往來」範疇，那就要小心了。譬如說喝一次喜酒，當地隨禮一般在二百元左右，有人送一萬元，這「禮」就有點過吧？！

禮在百姓間就是禮，在公務人員間就可能「非禮」。對此，黨紀、國法皆有明確說法，不存在模糊之處。「六條禁令」對「違反規定收送禮品、禮金、有價證券、支付憑證和商業預付卡」用了「嚴禁」前綴，並用其後的行動證明這一決心。「禁令」在前，仍有人掉進「禮」的坑裡，教訓殊深，不可不慎。

（練洪洋）