原標題：1名涉事人員被帶回調查

原標題：1名涉事人員被帶回調查

廣州日報湛江訊 （記者關家玉 通訊員梁國良、潘桂清）前晚，在微信圈熱傳三段校園暴力視頻：數名青少年集體圍毆一名女生，在社會上引起強烈反響。經查實，視頻中被打的女生是雷州市某中學學生，今年13歲，12月21日下午3時許經過該市西湖四橫路時，被謝某喬、林某夢、王某思、潘某善等四名青少年（均為14歲）帶到西湖四橫路附近一巷子內扇耳光毆打，徐某楨、蔡某穎等3人拍照錄像。

前晚，雷州市委、市政府主要領導與公安局連夜研究案情，部署破案；昨日早上，又指示有關部門安撫慰問被打學生，做好善後工作。該市分管教育的副市長何培烈迅速到教育局召開專題會議，布置成立調查處置工作小組，立即進駐學校，配合有關部門查清事件真相，做好善後工作。該市要求全市中小學校要舉一反三，狠抓學校安全及學生教育管理工作，切實維護學校正常的教學秩序；在全市中小學中開展全面排查，通過家長會、校訊通等形式強化家校聯繫，強化家長配合學校對學生教育和監管，堅決杜絕此類事件再次發生。當天上午，何培烈與教育局、學校領導到醫院慰問被打學生，同時指派專人對其進行心理疏導。

目前，雷州市公安局已對此事件進行立案調查，並於昨日下午將1名涉事人員林某夢帶回派出所調查。