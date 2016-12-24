原標題：跨境電商主打促銷本土連鎖發力生鮮

原標題：跨境電商主打促銷本土連鎖發力生鮮

文/廣州日報記者杜萌

年末採購季即將來臨，「跨境電商隊」和「本土零售隊」均使出渾身解數，力掙最後一桶金。記者近日多方走訪廣州市面發現，跨境電商線下體驗店至抵爆款打出「買1送1」、「現貨出清」的招牌。而本土連鎖企業則主攻生鮮和農產品，和原產地強強聯合。

跨境電商：

線下店大甩賣

冰凍海鮮最暢銷

昨日，記者在海珠區寶崗大道一家跨境電商店看到，日韓零食、進口冰凍海鮮最受歡迎。2000克/盒的阿根廷紅蝦售205元，1000克/袋的越南巴沙魚售33元，5片/包的澳大利亞西冷牛扒售245元……幾個大型冷櫃前擠滿了正在挑選的市民。受制於廣州溫暖的天氣和物流運輸障礙，街坊更願意在跨境電商線下店購買即買即食的海鮮類商品。

「這款西班牙進口的橄欖油，買一送一，就是買900ml的一大瓶，送200ml的一小瓶。這個價格確實比超市便宜許多。」記者看到，為了年底回籠資金沖銷量，店面內的產品除了有贈品可送外，還可以享受滿額立減的優惠。

不過，記者走訪發現，各家跨境電商線下店仍面臨店面面積較少、商品種類有限、產品同質化的問題，各家賣得最多的是奶粉、紙尿褲、零食和紅酒等。

記者隨機採訪了多名消費者，他們也表示，目前除了著急用的日用品、海鮮等產品會選擇在跨境電商店購買外，其餘產品則會選擇跨境電商平台。

記者調查發現，僅有美悅優品等極少幾家跨境電商線下店有PRADA、COACH等奢侈品包包，不過均為舊款，很難引起消費者的注意。

記者走訪市內各家跨境電商體驗店發現，已經有企業走起了差異化經營的路線，比如有的店就獨家專供某品牌的加拿大花旗參。

本土連鎖：

發揮優勢 主打農產品和生鮮

當跨境電商玩起進口商品打折促銷，「本土隊」的零售企業又將如何應對？記者走訪了解到，由於海關和檢驗檢疫的限制，跨境電商很少觸及農產品等品類。本土企業則劍走偏鋒，實現產地農產品直供、讓「打著飛的過來」的牛羊肉便宜過本地牛羊肉。

「我們此次在廣州面市的農產品，均為呼倫貝爾農墾集團產地直供。呼倫貝爾農墾將這些食材帶到廣東農墾旗下食品銷售平台佳鮮農莊，希望藉此，開拓廣東市場。」呼倫貝爾農墾集團相關人士告訴本報記者。

零售超市也尋求自救開賣自營商品。5千克的油粘米售39.9元，50克的烤魷魚絲售5元，80克的薯片售4.9元，5L的非轉基因介花籽油售49.9元……記者走訪市內幾家大型超市發現，這些低於其他品牌售價的自營商品正悄然現身。在華潤萬家超市，記者看到，名為「潤之家」、樂購的商標產品已經擁有了零食、米面糧油等不同系列。記者統計發現，該商標委託的生產商遍布全國。

購物支招

1、海淘中首先要確保安全支付，盡量避免去小網站進行購買。需要轉運時，找專業公司而不要輕信他人。2、跨境電商網站質量良莠不齊，市民可選擇支持查詢貨品單號的商家。一般而言，該類商家均已在廣東智檢口岸公共服務平台備案，消費者購買的每一件跨境商品，都能通過廣東智檢口岸公共服務平台(http://www.gdeciq.gov.cn/)查詢，不用擔心跨境電商商品追溯難、維權難。3、電子產品要考慮電壓轉換問題以及能否在國內使用，否則打折的商品反而給自己添了麻煩。在購買服裝時要查好國際尺碼對照。