原標題：價格高等因素制約長期護理險普及

原標題：價格高等因素制約長期護理險普及

據新華社電 中國保險行業協會23日發佈的《2016中國長期護理調研報告》顯示，隨著老齡化程度加深，高齡老人對護理服務的需求愈發突出。但由於消費者長期風險規劃意識薄弱、保險產品價格太高等因素，作為應對人口老齡化重要手段的長期護理保險普及率很低。

這份報告由中國保險行業協會和普華永道合作，調查了全國31個省區市9萬余名消費者。

報告顯示，全國7%的家庭有需要長期護理的老人，實際接受的護理時間中的絕大部分由配偶、子女或親戚提供。在有護理開支的家庭中，每月的護理費用支出集中在「低於1000元」和「1000元至3000元」這兩個水平。

長期護理保險是為因年老、疾病或傷殘而需要長期照顧的被保險人提供護理服務費用補償的健康保險，是應對人口老齡化的重要手段，但目前普及率很低。

報告認為，消費者長期風險規劃意識薄弱，對自己健康狀況過於樂觀，相關保險產品價格太高是制約長期護理保險普及的主要因素。

報告建議，應通過宣傳、政策引導等手段提高民眾對未來養老和護理規劃的重視程度，並通過稅收優惠等政策加強對長期護理保險的支持力度。保險業應致力於改善長期護理保險產品的結構和定價方法，降低保費水平，加大對消費者需求的跟蹤和研究，開發融合風險保障、投資儲蓄、護理服務的綜合性保險產品，更好地滿足市場多元化的護理保險需求。