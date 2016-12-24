簡訊北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：簡訊
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△微笑，做一個開朗熱忱的女人；多打扮，做一個美麗優雅的女人；多傾聽，做一個溫柔善良的女人；多看書，做一個淡定內涵的女人；多思考，做一個聰慧冷靜的女人。記住為自己而進步，而不是為了討好誰。
△人生如寄，且過平常。歲月不寬宏，時間不壯麗，「天地者萬物之逆旅」，人寄在城市裡，生老病死都寄在柴米油鹽中，這段逆旅的苦辣酸甜，都得躬身親嘗。活著，是簡單的事，肉體是容器，生活是水，盛滿一杯，清清涼涼地喝到靈魂里去，以此便心生歡喜。
△公益事業不能憑藉一腔熱血，喜劇演員的每一個動作都是精心刻畫的。就像說相聲的人自己笑場了，那就是一次事故。
△與一個人要講緣分，與一段文字也是。唯一不同的是，與一個人的緣分，在於你從這個人身上看見自己。與一段文字的緣分，就在於，你從這段文字里看見另一個自己。
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