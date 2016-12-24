初請失業金人數升至半年來最高北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：初請失業金人數升至半年來最高
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據新華社電 美國勞工部22日公佈的數據顯示，上周美國首次申請失業救濟人數增至27.5萬，為半年來最高水平，但美國就業市場整體向好態勢沒有改變。
數據顯示，經季節調整后，在截至12月17日的一周，美國首次申請失業救濟人數為27.5萬，較前一周未經修正的數字上升2.1萬。波動性較小的首次申請失業救濟人數四周移動平均值為26.375萬，比前一周未經修正的數字上升6000。
數據還顯示，在截至12月10日的一周，美國全國領取失業救濟人數為203.6萬，比前一周修正後的數字上升1.5萬。
美國勞工部表示，截至上周，美國首次申請失業救濟人數已連續94周維持在30萬人以下的健康水平，是1970年以來持續最長的一段時間。
美聯儲主席耶倫19日表示，得益於過去幾年美國經濟的緩慢復甦，當前就業市場的表現為近十年來最強。
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