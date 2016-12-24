原標題：李娜產子波特羅傷退

原標題：李娜產子波特羅傷退

廣州日報訊 （記者 孫嘉暉） 昨天，李娜通過社交媒體報喜：「馬上要聖誕節了，提前祝大家聖誕快樂！今年我們家的聖誕節特別『好』，感恩！」配圖是小豬一家四口。隨後，李娜經紀人證實了這一消息，稱李娜母子平安。李娜夫婦為兒子取名為Sapajou，意思為卷尾猴，代表最聰明的孩子。

另外，網壇還有當媽喜訊，比如，阿扎倫卡也當媽了，這位前澳網冠軍的產後復出計劃也值得期待。

當然，科維托娃被搶匪所傷無緣澳網算是壞消息；與此同時，阿根廷球星「大菠蘿」德爾·波特羅表示，將放棄了明年的首項大滿貫賽事——澳大利亞網球公開賽，原因是腕傷復發，這位在今年裡約奧運會首輪爆冷淘汰世界第一小德的阿根廷人，長期遭遇傷病困擾，美網奪冠后就沒有贏得過什麼有分量的冠軍了。