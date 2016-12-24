李娜產子波特羅傷退北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：李娜產子波特羅傷退
原標題：李娜產子波特羅傷退
廣州日報訊 （記者 孫嘉暉） 昨天，李娜通過社交媒體報喜：「馬上要聖誕節了，提前祝大家聖誕快樂！今年我們家的聖誕節特別『好』，感恩！」配圖是小豬一家四口。隨後，李娜經紀人證實了這一消息，稱李娜母子平安。李娜夫婦為兒子取名為Sapajou，意思為卷尾猴，代表最聰明的孩子。
另外，網壇還有當媽喜訊，比如，阿扎倫卡也當媽了，這位前澳網冠軍的產後復出計劃也值得期待。
當然，科維托娃被搶匪所傷無緣澳網算是壞消息；與此同時，阿根廷球星「大菠蘿」德爾·波特羅表示，將放棄了明年的首項大滿貫賽事——澳大利亞網球公開賽，原因是腕傷復發，這位在今年裡約奧運會首輪爆冷淘汰世界第一小德的阿根廷人，長期遭遇傷病困擾，美網奪冠后就沒有贏得過什麼有分量的冠軍了。
關鍵字：
下一則：NBA戰線
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
護士自曝戲弄重症患者 稱兩個夜班死兩個病人【北京新浪網】
習近平：一國兩制出現新情況新問題【中央社】
台學者：聖台「斷交」大陸順便畫紅線示警 不會對台斷手斷腳【北京新浪網】
海航面試官想潛規則求職者被開除【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》