單打冠軍獲1868萬元北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：單打冠軍獲1868萬元
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廣州日報訊 （記者 孫嘉暉） 新賽季澳網賽事獎金將再創新高，總獎金達到5000萬澳元（約合人民幣2.51億元），相比2016年提升14%，男女單打冠軍獎金為370萬澳元（約合人民幣1868萬元）。
當然，對於低排位選手一直呼籲的「增加獎金」問題，澳網組委會給予了充分重視，並作了積極的調整，比如，資格賽每輪獎金上升39%，「一輪游」的選手也可以拿到5萬澳元，獎金增加幅度高達30%，可以說，這將大大緩解低排名選手的經濟壓力。而晉級第2輪到第4輪的選手，獎金也分別提升了19%、20%和24%；相比之下，晉級8強以後的選手，由於本身獎金額度已經很高，因此，漲幅相對不大，8強、4強、冠亞軍獎金都是上漲9%。
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