原標題：高中聯賽明星成長記：青春修鍊手冊

原標題：高中聯賽明星成長記：青春修鍊手冊

文/廣州日報記者 許蓓

圖/NIKE高中聯賽提供

周二，對執信中學的學生們來說，是平常的一天，可在晚飯之前，有很多學生髮現，食堂門口豎起了兩張宣傳海報，上面印著「12月20日星期二17時執信主場」。這是2016~2017賽季NIKE高中聯賽（廣州）的八強賽，執信中學主場對陣廣東實驗中學的比賽。來「踢館」的省實是衛冕冠軍，穿的綠色球衣，顏色跟執信著名的「青蛙綠」很相似，最早來的一批觀眾要看上一會兒比賽，才能分得清主客隊的球員。隨著比賽的進行，越來越多的學生來到球場，半場過後，甚至場邊里三層外三層的人群中，有很多學生要爬上凳子來看清球場上的戰況。這不是一場勢均力敵的比賽，最終，省實以70比43獲勝，即便如此，執信的觀眾們仍掌聲不斷。像高中聯賽這樣的公開賽事，最容易給學校帶來「氛圍」，它還可以塑造「榜樣」，比如今年的聯賽，大部分球隊里的核心球員，都是高三年級面對高考的「學長」，他們是各自校園裡的明星。當然，沒有任何光環是來得輕易的，要成為能文能武的「榜樣」，他們要付出比其他人更多的努力。

省實隊長葉天宇：

活在這個時代很幸運

葉天宇是NIKE高中聯賽「力捧」的明星球員，他是省實男籃的隊長，目前就讀高三。

到執信打客場這天，葉天宇跟隊友下了課就急急忙忙趕學校提供的包車前往執信，打完比賽，一隊人又餓著肚子趕回學校，還得完成當天的功課。「比賽這段時間壓力挺大的，肯定會耽誤一些課，只能晚修時自己多補一補，周末也要花時間去補課。」葉天宇說。

葉天宇從小學開始接觸籃球，他就讀於白雲區譚崗小學，「我開始接觸籃球大概是小學四年級，當時學校比較小，有一個籃球場，也只有這個項目可以參加。後來初中考上了省實，我在初二時進了校隊，中考時沒有考上特長生，是硬考上省實高中的。」他說，「初中的時候升學目標就是省實，因為在省實籃球一直是強項，我希望自己能到一個更高的平台去打球。」

在普通高中的球隊中，大部分球員都像葉天宇一樣，即便是籃球特長生，也要邊學習文化課邊打球，很少有長期的系統訓練。「省實的訓練水平應該是比較好的，我們一般在下午5時多放學，然後練到晚上7時左右。每周有一次體能訓練、一次力量訓練，再有一些簡單的戰術訓練。」葉天宇說，「參加校隊的訓練，肯定目標是為學校去打比賽，也會耽誤一些上課的時間。」而他是受影響不大的那一類，「我還可以應付吧，但要比別人花更多的時間去補學業。」面對高考，葉天宇的目標是北京航空航天大學，他對自己的職業有很遠的規劃。「我準備去考飛行員，當然也會去試試考籃球特招。」他說。

被NIKE塑造為高中聯賽明星，葉天宇並不在乎落到自己身上的關注，過去這一兩年，省實整支球隊都是最容易跟頂級NBA球星接觸的隊伍，今年，他們就參加過NIKE組織的勒布朗·詹姆斯訓練營。「我覺得自己挺幸運的，活在這個年代。」葉天宇說，「以前的師兄們都拿過市冠軍，但也沒有機會接觸巨星，或者參加組織完善的賽事，更難有機會像我們這樣能在公眾面前有這麼多的宣傳。」

玉岩陳柏宇：

一輩子難忘高中聯賽經歷

陳柏宇是玉岩中學的當家球星，也是NIKE高中聯賽出名的偶像球員。「我初二時進入玉岩中學籃球隊，小學五年級時哥哥讓我接觸了籃球。隨著年齡的增長，我對籃球從喜歡變成了熱愛。」陳柏宇說。

「作為一名控球後衛，我要做的是球隊的大腦，全隊在場上的節奏掌握在我的手上。」他說，「首先，每當我們在球場上遇到各種困境時，我是最不能慌張的，要沉穩把場上節奏掌控好。其實作為體育生很辛苦，要練基本功、防守、投籃、記戰術，體能訓練要跑田徑場，也常常會練到嘔吐，我想這種苦不是一般人能堅持得下來的。」

到高三還堅持打球，其實很多跟陳柏宇、葉天宇類似的「體育生」都有自己的小算盤，尤其是他們這種能擠進名校的高三學生，有體育特長只是他們的出路之一，大部分普通高中的體育生，要花比普通學生更多的時間在學習上。「高中聯賽給我帶來很多特殊的經歷，比如提早接觸大場面，提早接觸社會，認識更多的人。我的時間安排也特別緊，比賽和訓練基本衝掉了我們的假期，學會安排自己的時間很重要。」陳柏宇說，「我覺得我一輩子都忘不掉我打高中聯賽的經歷，而且以後我也會爭取從事跟籃球有關的職業。」

在本賽季高中聯賽開始前，NIKE還組織了一場學長對陣學弟的全明星賽，讓已畢業的高中聯賽球員與還在學校的師弟們對壘，與陳柏宇一起進入候選名單的還有一位玉岩中學的球員林煜開，這兩人在校內是競爭對手。「林煜開的球技特別好，很多方面也遠超過我，球隊分組訓練，我跟他對位也一次次被擊敗，那段時間感覺有挫敗感。」陳柏宇說，「但我決定要努力去擺脫困境，每場打完比賽都會反省自己。高一暑假的訓練和高二的很多場高水平比賽過後，我提高得很快，也突破了瓶頸。」

「我跟阿開是隊友也是競爭對手，互相促進，所以我們私底下關係也非常好。」陳柏宇說，「籃球是集體項目，需要磨合，這也讓我學會了團結。籃球讓我學會珍惜，因為高中三年時間很短，我特別珍惜這段經歷。」

仲元黃楚舜：

從內向「肥仔」變籃球隊長

黃楚舜說，他年幼時是一名又內向又不靈活的「肥仔」。「以前身材都是圓柱形的，而且膽小，見到陌生人會躲到媽媽身後去。開始打籃球后就變得很陽光、很開朗。」他說。

黃楚舜在市橋中心小學讀六年級時開始打球，「我們學校場地很好，大課間的時候很多人打籃球，我就跟著一起打。初中去了星海中學，加入了校隊，在初中時拿到了區賽第三名，後來被推薦去了仲元中學。」打籃球這些年，黃楚舜從小學時1.68米的身高，長到了現在差不多1.80米，「小學和初中就是玩，沒有系統的訓練，純粹覺得打球很帥，到了高中進入校隊，開始接觸系統訓練，知道一個球隊需要整體發揮，我打小前鋒，需要有更好的大局觀。」

黃楚舜的隊友在初中升高中的體育考試中都是拿滿分的，「到了高中要每周進行一兩次體能訓練，最簡單的就是折返跑，還有全速跑400米，對體能要求比以前高很多。」他說。仲元中學校隊的球員每天的時間都安排得很緊湊，清晨6時起床，趕去球館練一個半小時，到7時半吃過早飯就要去上課了，下午第二節課結束后，他們會比其他同學多花一節自習課的時間去訓練或者比賽，一般練到六時半左右，還要花比別人多的時間去複習功課。

對於校隊球員來說，挫折教育和情商培養是不需要額外「加碼」了，仲元在昨天大比分敗給廣雅中學隊，對於這所傳統籃球特色學校來說，是讓人不能接受的事。「我還記得高一時打區賽，輸給番禺中學，分差是50多分，很懊惱，接下來只能加強訓練，到了高二贏了番中，改變了在番禺區『千年老二』的身份。」黃楚舜說。輸贏都是能接受的事，輸球並不可怕，如何去讓自己成為更好的自己，這是黃楚舜、葉天宇和陳柏宇，花了整個高中時光，去學習的事情。