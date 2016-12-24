NBA戰線北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：NBA戰線
原標題：NBA戰線
■本欄撰文
廣州日報記者 黃維
軍火庫·戰報及數據
NBA常規賽昨日戰報
（17-12）凱爾特人109∶102 步行者（15-16）
（26-4）勇士117∶101籃網（7-21）
（13-18）魔術95∶106尼克斯（16-13）
（11-21）湖人 107∶115熱火（10-20）
（23-6）馬刺101∶106快船（22-8）
·16
勇士在昨天與籃網的比賽中打得有些艱難，他們半場一度落後16分，但是最終還是逆轉戰勝了對手。杜蘭特拿到26分、9個籃板球和7次助攻，籃網的林書豪拿到10分和11次助攻。
後勤部·場外
奧尼爾熱火球衣退役
熱火在對湖人的比賽中場為奧尼爾舉辦了球衣退役儀式，熱火老闆阿里森、總裁萊利，名人堂球員莫寧全都到場見證這一時刻。
奧尼爾為熱火帶來了隊史首個總冠軍。昨天，奧尼爾的一大家子親人也都到場，坐在他身後支持他。熱火為奧尼爾準備了一些禮物，包括為他的基金會捐款5萬美元，還為他定做了一輛超大卡車模型。奧尼爾在剛加盟熱火時曾開過一輛大卡車到球館前，而且他的外號之一是「大發動機」。
歐洲足球戰報
意甲第18輪
都靈1∶0熱那亞
桑普多利亞0∶0烏迪內斯
羅馬3∶1切沃
巴勒莫1∶1佩斯卡拉
佛羅倫薩3∶3那不勒斯
卡利亞里4∶3薩索洛
（廣州日報記者 周婉琪）
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