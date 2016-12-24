原標題：張帥要做無畏的「追風牛仔」

原標題：張帥要做無畏的「追風牛仔」

特派記者 孫嘉暉

廣州日報北京12月23日電

「三天不打球，我感覺光陰都虛度了。」張帥笑著說，冬訓期間有幾天生病沒練球，她已經有些焦慮了，「我迫不及待要上場比賽了。」

今天，《追風牛仔——張帥畫冊》預售會在北京昆泰嘉瑞中心舉行，張帥和教練劉碩，國家體育總局網球運動管理中心副主任郎維，中國網球隊領隊孫文兵，WTA亞太區賽事運營副總裁陳述，中網公司董事、總裁、中國宋慶齡基金會中網公益基金專項委員會副主任張軍慧等數十位領導、嘉賓共同出席活動。張帥在分享會上，回顧過去一年的林林總總，說到動情處潸然淚下。

「我是牛仔，喜歡追風，我將要出一本畫冊，關於我與網球的日子，每一張圖片都有故事，也許我的經歷會激勵到一些正在擺脫困境的朋友，希望大家會喜歡，感謝幫助我策劃這本畫冊的所有朋友們。」張帥說。

用什麼來紀念波瀾壯闊、蕩氣迴腸的2016年呢？張帥說，「這一年中有很多個令人刻骨銘心的精彩瞬間，感謝家人、教練、球迷對我的支持，就用這本畫冊來表達我的心聲，為2016作結，向2017進發吧。」

對於張帥和教練劉碩來說，2016年是非同尋常的一年：從年初的澳網公開賽終結大滿貫14場連敗，一路闖關殺進8強；到職業巡迴賽多點開花；再到中國賽季精彩紛呈；及至賽季末在WTA珠海超級精英賽殺進4強，世界排名鎖定年終第23位，是為「亞洲一姐」。這是一段夢幻般的經歷，張帥成為中國女子網球承前啟後、繼往開來的中堅力量。

這一年中，表現出色的張帥也成了中國記者關注的焦點。來自廣州的中國攝影師李建藝在2016年跑遍了四大滿貫賽事，拍攝了大量張帥生活、訓練、比賽的照片，完整記錄了「張帥2016」的傳奇經歷。在張帥的提議下，李建藝精選了上百幅精美攝影作品，集結成冊，邀請本報記者和全網球APP主編何松以及體育策劃人江波組成主創團隊，聯手精心打造、推出這本畫冊。

在活動現場，張帥還代表主創團隊將畫冊部分版稅捐贈予中國宋慶齡基金會中網公益基金。2016年中網期間，張帥正式成為中國宋慶齡基金會中網公益基金形象大使，藉助自身影響力投身公益、參與諸多網球主題的公益活動。在畫冊預售會上，張帥及主創團隊表示，畫冊部分版稅將作為善款捐贈，此舉更是讓人感慨張帥有顆金子般的冠軍心。

這次畫冊預售會，也是2017賽季張帥的出征儀式，接下來，她將前往澳大利亞，在新賽季第一站布里斯班賽上亮相。

有趣的是，「追風牛仔」是張帥自定的書名，她認為自己與英勇無畏、自由奔放的牛仔非常契合；書名則是由她的好友、著名演員靳東題寫。原國家體育總局網球管理中心主任孫晉芳為畫冊撰寫開篇語。多位媒體人和演藝明星送上祝福。