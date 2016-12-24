鋼管舞錦標賽主辦方道歉北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：鋼管舞錦標賽主辦方道歉
原標題：鋼管舞錦標賽主辦方道歉
體博彙
中國鋼管舞國家隊在國際鋼管舞錦標賽中因主辦方未懸挂中國國旗而退賽一事在網上引起熱議。近日，國際鋼管舞錦標賽主辦方負責人戴維德對此事回應稱，事件或許因文化差異存在溝通「誤會」，沒想到中國隊員對此事如此在意，他代表主辦方道歉。
戴維德解釋說，賽事中掛出的國旗只是裝飾，是隨機挑選的。戴維德認為是「文化差異」導致了此事的發生，「如果同樣的事發生在歐洲國家身上，可能不是這樣的結局。」
對於上述回應，中國鋼管舞隊領隊袁標感到些許欣慰，不過他並不認可對方「文化差異」的解釋，「每個人都有維護自己國家尊嚴、形象的義務，拿文化說事兒有點牽強。」（來源：北京晨報）
關鍵字：
下一則：科學研究
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 【JELY】完美焦點 0.30ct簡約時尚款鑽石耳環(針式)
- 【PRADA】GAUFRE LOGO抓皺皮革拉鍊長夾(天藍)
- SONY 重低音藍芽無線喇叭 SRS-XB2/YC 卡其色
- ck Calvin Klein Bold 系列 經典時尚腕錶-白/41mm
- Adidas 愛迪達 ENERGY-慢跑鞋-女
- SANGEAN 山進 二波段復古收音機 WR-12BT
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】中性錶(K4D2114X/K4D2214X/K4
- 林內RH-9120 倒T型排油煙機90cm
- 小叮鈴置物百寶箱(大)(黑色)
- A-LUXE 亞立詩 GIA 0.31克拉 D/VVS2 3EX 18K鑽石求婚女戒
護士自曝戲弄重症患者 稱兩個夜班死兩個病人【北京新浪網】
習近平：一國兩制出現新情況新問題【中央社】
台學者：聖台「斷交」大陸順便畫紅線示警 不會對台斷手斷腳【北京新浪網】
海航面試官想潛規則求職者被開除【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》