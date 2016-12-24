原標題：鋼管舞錦標賽主辦方道歉

原標題：鋼管舞錦標賽主辦方道歉

體博彙

中國鋼管舞國家隊在國際鋼管舞錦標賽中因主辦方未懸挂中國國旗而退賽一事在網上引起熱議。近日，國際鋼管舞錦標賽主辦方負責人戴維德對此事回應稱，事件或許因文化差異存在溝通「誤會」，沒想到中國隊員對此事如此在意，他代表主辦方道歉。

戴維德解釋說，賽事中掛出的國旗只是裝飾，是隨機挑選的。戴維德認為是「文化差異」導致了此事的發生，「如果同樣的事發生在歐洲國家身上，可能不是這樣的結局。」

對於上述回應，中國鋼管舞隊領隊袁標感到些許欣慰，不過他並不認可對方「文化差異」的解釋，「每個人都有維護自己國家尊嚴、形象的義務，拿文化說事兒有點牽強。」（來源：北京晨報）