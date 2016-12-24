86中上演足球嘉年華北京新浪網 (2016-12-24 04:22)
原標題：86中上演足球嘉年華
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廣州日報訊 （記者 張喆） 日前，「富力杯」第三屆廣州市中小學生足球聯賽高中超級組進行了第一階段的第7輪比賽。在86中主場對陣5中的強強對話中，廣州富力足球俱樂部攜球員進入86中，為該校師生組織了一場別開生面的足球嘉年華。
「富力杯」由廣州市教育局、廣州市體育局、富力集團主辦，廣州市學生體育藝術教育協會、廣州市足球協會承辦，目前各組別比賽正在如火如荼進行中。此次特派曾超、裴晨淞兩位球員前往86中比賽現場，為學子們現場助陣並提供實戰指導，給學生們送去精心準備的「中小學生球迷卡」以及精美禮包。這次在86中舉辦嘉年華，還得到了包括特步、脈動、士力架等多家熱心讚助商的支持。
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