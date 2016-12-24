原標題：科學研究

原標題：科學研究

編譯、圖片整理/廣州日報記者黃嵐

心情愉悅的老鼠

才會「笑出聲」

科學家曾經發現，通過撓癢逗弄的方式，可以讓老鼠發出人類聽不見的超聲波「笑聲」。不久前，德國柏林洪堡大學研究人員通過一系列研究，終於發現笑聲背後的「奧秘」——老鼠也擁有一種與怕癢和大笑相關的神經元。

在老鼠大腦中，這種神經元所在區域——軀體感覺皮質區，可能對情緒的變化起到一定的作用。實驗中，研究者對老鼠大腦軀體感覺皮質中的神經元活動進行了跟蹤監測，並對撓癢前後的神經元活動變化進行了對比分析。結果發現，通過刺激這種神經元就會引起老鼠「發笑」。值得一提的是，研究還發現當老鼠處於焦慮情緒時，無論是撓癢或神經元刺激的效果都不好，由此證實了達爾文的理論之一：生物只有在情緒處於愉悅狀態時才會「快樂地舞動」。

「暴飲暴食」只因

激活膠質細胞「作怪」

眾所周知，想要減輕體重除了要「邁開自己的腿」之外，還必須「管好自己的嘴」，如果實在管不住，那或許是因為你大腦中「激活膠質細胞」過度活躍。

近年來，越來越多的研究表明，膠質細胞在大腦中擁有許多更加重要複雜的功能，然而不久前，來自麻省理工學院的神經科學家又有了另一項新發現：大腦中的膠質細胞在調節食慾和攝食行為過程中扮演著重要角色。除了位於大腦深處的下丘腦調控著我們的食慾、能量消耗等生理活動之外，激活星形膠質細胞也會促進攝食行為。通過一系列研究科學家提出了一種假設，即膠質細胞可能調控神經元控制能量消耗，以彌補增加的食物攝入量。儘管如此，目前對於星形膠質細胞調節食慾和代謝了解還很少，研究者表示，在未來，弄清這些機制是理解相關疾病的關鍵。

研究人員為北極黃鼠

戴上「智能手環」

北極黃鼠是一種半穴居的松鼠科動物。兩年前，來自北亞利桑那大學的研究團隊為一群北極黃鼠戴上繫上了類似「智能手環」的設備，目的是為了記錄不同性別的北極黃鼠在不同季節的行為。不久前，他們終於將這項有趣的研究結果「公之於世」，在近期的《英國皇家學會開放科學》期刊上將結論發表出來——儘管育兒任務使得雌鼠相比雄鼠而言更少地離開巢穴，但如果它們有機會走開巢穴，它們往往會比雄性活躍得多。

這個結果，是研究者將光線感測器和加速度感測器得到的數據結合起來所得，在「智能項圈」上所整合的用於感知光線的感測器，可以記錄北極黃鼠每天經歷光照的時間。相比於定點裝攝像機的傳統野外調查方法，「智能手環」的應用更靈活，也能提供更多不同向度的信息，給未來的研究者提供了有用的參考。