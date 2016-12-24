原標題：第三大銀行融資失敗義大利政府出手相救

新華社電 義大利政府23日早些時候批准了一項規模為至多200億歐元的救助計劃，將向西雅那等陷入困境的義大利銀行提供資金支持。西雅那銀行成立於1472年，是全球最古老的銀行之一，也是義大利第三大銀行。

歐洲央行今年夏季展開歐洲銀行業壓力測試。結果顯示，西雅那銀行的情況比其他任何一家大型銀行都要糟糕。

西雅那銀行本月早些時候說，將試圖在年底前發股籌資50億歐元（約合53億美元）。不過，該銀行22日宣布融資計劃失敗。西雅那銀行在一份聲明中說，債轉股后，西雅那銀行售出的股票額僅為24.5億歐元（約合25.6億美元），由於缺少投資者，籌資計劃失敗。

義大利經濟和財政部長帕多安說，西雅那銀行預計將作為政府救助計劃的首家銀行，他沒有透露將為其提供的具體救助金額，但表示款項「足夠該銀行通過壓力測試」。對此，西雅那銀行表示，將妥善利用這項救助計劃。

其他義大利銀行的情況也不容樂觀。自去年以來，義大利銀行業股價持續下行，英國公投「脫歐」后，投資者恐慌加劇，義大利銀行股價更是一路暴跌。整體經濟表現不佳令銀行業眼下有總計3600億歐元（約合3789億美元）的貸款未被償還。分析人士表示，義大利政府的出手救助，為該國銀行業帶來「轉折點」。

英國巴克萊資本研究公司說，義大利政府23日宣布的救助計劃「似乎能夠填補缺口」。「義大利政府提供的這筆金融支持數額看起來足夠解決銀行業眼下的困境，政府干預能夠在短期內穩固銀行體系。」

其他分析人士則表示，義大利政府在此次救助中仍面臨窘境。由於歐盟新規，大規模銀行救助計劃產生的負面衝擊應由投資者分擔，盡量避免動用納稅人的資金。鑒於西雅那銀行有4萬名「散戶」投資者持有銀行債券，這或將引發其不滿，對政府造成政治壓力。