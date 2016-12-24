原標題：利比亞客機遭劫持

據馬爾他媒體23日報導，一架載有118人的利比亞客機當天遭劫持后在馬爾他降落。

馬爾他總理穆斯卡特23日在社交媒體推特上說，當天遭劫持的利比亞客機上已有109人獲釋。

新華社電 據外電報導，一架載有118人的客機23日遭劫持后降落在馬爾他，遭劫持的利比亞客機的一名劫持者曾要求釋放前利比亞領導人格達費之子。

馬爾他總理穆斯卡特23日在社交媒體推特上說，當天遭劫持的利比亞客機上已有109人獲釋。

2名劫機者威脅炸機

路透社報導稱機上有兩名劫機者。有消息稱，機上兩名劫機者威脅炸毀客機。不過也有媒體稱，機上有一名武裝劫機者，其表示如果要求得到滿足，願意釋放乘客。

據報導，這架客機原本是利比亞國內航班。劫機者控制了客機，並要求客機飛往馬爾他。目前，客機已經在馬爾他降落。

馬爾他總理稱，已經收到客機疑遭劫持相關消息，安全部門和緊急情況部門目前正待命。

要求釋放格達費之子

馬爾他總理穆斯卡特23日說，這109人是被分批釋放的。

此前，遭劫持的利比亞客機的一名劫持者自稱持有手榴彈。劫持者聲稱，如果要求得到滿足，將會讓所有乘客離開飛機。有報導稱，攜帶手榴彈的劫機者自稱是格達費的支持者。有媒體稱，劫機者要求從監獄釋放利比亞前領導人格達費之子。劫機者稱如果他的要求得到滿足，他願意釋放所有乘客。

這架載有118人的利比亞客機23日遭劫持后在馬爾他國際機場降落。機上乘客包括82名男性、28名女性以及一名嬰兒，另有7名機組人員。兩名劫機者宣稱手中有手榴彈，可以隨時炸毀飛機。這架空客A320飛機隸屬於利比亞非洲航空公司，原計劃從利比亞南部塞卜哈飛往利比亞首都的黎波里。