原標題：澳:警方挫敗一起重大恐襲陰謀

新華社電 澳總理特恩布爾23日宣布，澳警方挫敗了一起企圖在聖誕節期間在第二大城市墨爾本市中心發動恐怖襲擊的重大陰謀。

特恩布爾在新聞發佈會上說：「這是近年來澳大利亞警方挫敗的最重大的恐怖襲擊陰謀之一。警方發現，襲擊者預謀在墨爾本市中心和聯邦廣場區域，使用簡易爆炸裝置在聖誕節期間發動恐怖襲擊。」

他說：「維多利亞州警方同澳大利亞聯邦警察、澳大利亞安全情報局協同行動，逮捕了7名嫌疑人，並對幾處突擊檢查過的住所繼續展開搜查。」

維多利亞州警察總監阿什頓說，被捕者此前就有犯罪記錄，一直處於警方監控之下。這些人預謀使用爆炸物和其他武器展開「多種形式」的襲擊，時間節點可能選在聖誕節當天。墨爾本聯邦廣場、弗林德斯街火車站、聖保羅大教堂等很多地標性地點被鎖定為襲擊目標。

維多利亞州警方稱，被捕的7名嫌疑人均為20多歲，警方認為他們受到極端組織「伊斯蘭國」的影響。（宋聃）