原標題：英國防部一年半 丟近800台電腦

新華社電 英國國防部上報的電子設備丟失數據顯示，近800台攜帶型及台式電腦在最近一年半時間內丟失或被盜，遠高於其他政府部門。

法新社援引英國報紙聯合社報導，英國國防部按照《信息自由法》的規定上報相關數字，2015年5月至今年10月，共759台攜帶型、台式電腦遺失，32台被盜，328件CD、DVD光碟和U盤丟失。

就業與養老金部從2015年5月至今年8月，共丟失42台加密攜帶型、台式電腦，8個U盤。財政部丟失8台攜帶型電腦，其中一台被找到，另有一個U盤丟失。不到6個月前剛成立的商務、能源與產業戰略部稱，共6台攜帶型電腦遺失或被盜。其他部門合計丟失49台攜帶型電腦。

政府部門遺失或失竊的電子產品總數可能比公佈的數字更高，因為許多部門拒絕公開。內閣辦公室、司法部和衛生部等部門認為公開此類信息將被犯罪分子利用。國防部發言人稱，國防部要求所有員工必須上報安全事件，因此導致數據高於其他部門。

英國非營利機構「信息自由運動」負責人莫里斯·弗蘭克爾批評說，「國防部都可以公開，這些文職部門不這麼做真是令人難以置信。」