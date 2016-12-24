原標題：載客服務測試因非法被叫停

新華社電 迫於監管部門壓力，美國打車軟體服務運營商優步22日起停止在美國加利福尼亞州舊金山進行的自動駕駛汽車載客測試，並準備在亞利桑那州開展新一輪測試。

優步本月14日開始在其總部所在地舊金山市測試由加裝了自動駕駛技術的沃爾沃XC90運動型多功能汽車提供的載客服務。由於沒按照加州法規要求申請自動駕駛汽車測試許可，優步此舉被加州機動車管理局視為非法，測試伊始即被叫停。

但優步起初並未服從，堅稱其測試的自動駕駛技術尚處在早期階段，汽車不具備在無人監控情況下自主駕駛的條件，不屬於加州相關法規適用範圍。

雙方僵持一周后，加州機動車管理局於本月21日撤銷了優步16輛用於測試的自動駕駛汽車的註冊登記，使其無法繼續在加州合法上路。