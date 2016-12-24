載客服務測試因非法被叫停北京新浪網 (2016-12-24 04:10)
原標題：載客服務測試因非法被叫停
新華社電 迫於監管部門壓力，美國打車軟體服務運營商優步22日起停止在美國加利福尼亞州舊金山進行的自動駕駛汽車載客測試，並準備在亞利桑那州開展新一輪測試。
優步本月14日開始在其總部所在地舊金山市測試由加裝了自動駕駛技術的沃爾沃XC90運動型多功能汽車提供的載客服務。由於沒按照加州法規要求申請自動駕駛汽車測試許可，優步此舉被加州機動車管理局視為非法，測試伊始即被叫停。
但優步起初並未服從，堅稱其測試的自動駕駛技術尚處在早期階段，汽車不具備在無人監控情況下自主駕駛的條件，不屬於加州相關法規適用範圍。
雙方僵持一周后，加州機動車管理局於本月21日撤銷了優步16輛用於測試的自動駕駛汽車的註冊登記，使其無法繼續在加州合法上路。
關鍵字：
上一則：特朗普：美須強化核能力
下一則：德國挫敗商場恐襲圖謀
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ORIENT】東方錶經典藍寶石石英對錶-黑(FUNE7007B FSZ3Z00
- HITACHI日立477L日製變頻白金奈米觸媒五門冰箱 RS49FJSH(星
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】無私的愛對鍊
- New Balance 休閒鞋 MRL996MG D 女鞋
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】甜蜜晶鑽對錶(K3M211CS +K3M2
- BOTTEGA VENETA 經典小羊皮編織手提/肩背購物包(大_酒紅)
- 和成 HCG SE186SXL 單層式不鏽鋼油煙機 90CM
- LONGCHAMP LE PLIAGE HERITAGE高質感素雅全牛皮兩用包(小/
- 【FURLA】金字LOGO微笑拉鍊手提/肩背包(灰棕)
- 安可沙發組(全組)(不含茶几)
利比亞客機遭劫持 機上共118人【中央社】
法國一高中學生和老師集體拍裸照留念(圖)【北京新浪網】
全球最年長代理孕母 希臘65歲勇嬤產女嬰【中央社】
核子擴張論 川普：讓軍備競賽開跑吧【中央社】
德國挫敗商場恐襲圖謀【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》