原標題：日本機場為手機裝「廁紙」

新華社電 日本東京成田國際機場衛生間最近裝上專供為手機消毒用的「廁紙」。之前有研究發現，智能手機攜帶大量細菌，甚至比馬桶還臟。

日本《每日新聞》21日報導，成田機場自16日開始試用手機廁紙，在抵達廳7個衛生間的86個廁位安裝了這種比普通廁紙尺寸小得多的消毒捲紙，與普通廁紙放在一起。

這種消毒手機用廁紙由日本手機運營商都科摩通信公司提供，上面用紅字印著廁紙使用方法，以及無線網路連接、語音翻譯應用等信息。

成田機場此舉被認為有助減少經由手機傳播的細菌感染。英國《每日郵報》援引最近研究數據顯示，相比馬桶沖水按鈕，手機攜帶的有害細菌平均多出18倍。其中包含金黃色釀膿葡萄球菌和蕈狀桿菌等致病細菌。