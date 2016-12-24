原標題：普京：美共和黨人對我有好感

廣州日報訊 當地時間23日，俄聯邦總統普京舉行年度記者會。本次發佈會為第12次記者會，普京回答來自俄羅斯各個地區及全世界記者的問題。他就美俄關係指出，在俄美兩國人民相互好感的基礎上，可以構建堅固的國家關係。

經濟：保住國家儲備

普京首先回答了經濟方面的問題。普京表示，俄羅斯仍保持外貿順差。

普京說：「2016年俄羅斯預算赤字佔國內生產總值的3.7%，這是絕對可以接受的水平，原因包括我們的外貿仍保持順差，達到700多億美元。我們保住了我國國家儲備。」

核武：「三位一體」

當《華爾街日報》首席記者問到2017年是否可能提前舉行總統選舉時，普京問：「哪個國家？」記者解釋說問，他指的是俄羅斯總統選舉。普京回答說：「可能，但不合宜。」

針對核武問題，普京表示，俄羅斯在發展核力量方面嚴格遵守所有國際協議，包括新的《削減的限制進攻性戰略武器條約》。他說，俄羅斯在核「三位一體」完善方面取得進展，其中包括在對抗反導系統領域。

普京稱，俄羅斯正建造新的潛艇和飛機。他說，美國武器裝備更多，但俄羅斯不會就此與其發生爭執。

美國大選：

沒有人相信特朗普會贏

關於俄美關係，普京表示，美國現任政府、民主黨試圖將所有敗筆歸於外部因素。

普京指出，在俄美兩國人民相互好感的基礎上，可以構建堅固的國家關係。「美國共和黨人對俄羅斯總統有好感，這是我們世界關係構造和價值觀看法相吻合。這是構建良好關係的前提」。普京還重申說，俄羅斯比任何試圖侵略俄羅斯的國家都要強大。

談到特朗普贏得美國大選時，普京稱，特朗普感受到社會中的情緒，把選舉攻勢持續到最後，「儘管除了我們，誰也不相信他將獲勝」。

就外界關心的興奮劑問題，普京指出，俄羅斯沒有也未曾有過支持興奮劑計劃，俄羅斯興奮劑問題是存在的，但沒有什麼國家支持興奮劑計劃。

中俄關係：

兩國關係水平高

在當前國際形勢複雜、俄國內經濟面臨轉型、俄駐土大使遇刺等一系列背景下，普京眼中的中俄關係如何？

在回答中國記者有關中俄全面戰略協作夥伴關係的問題時，普京說，兩國關係水平非常高，超出戰略夥伴的水平。

普京補充說：「我們珍視與中國的關係。我們在國際舞台上就很多問題有著共同的立場。」他強調，這可能是重要的穩定性因素。

相關背景

普京第12次記者會

本次發佈會為第12次記者會，俄聯邦總統普京將對過去一年進行總結，並回答來自俄羅斯各個地區及全世界記者的問題。

此次俄羅斯國內外媒體註冊記者1437人。為得到向總統提問的機會，記者們提前做準備，紛紛使出畫海報或標牌、穿著鮮艷等「吸睛」奇招。

據報導，去年的普京記者會持續了3小時10分鐘，普京一共回答了47個問題。俄羅斯總統舉行年度記者會的慣例始於2001年，當時共有約400名記者參加，提了22個問題。