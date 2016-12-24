原標題：德國挫敗商場恐襲圖謀

新華社電 德國警方23日說，兩名男子涉嫌試圖在德國最大的購物中心之一發動恐怖襲擊，遭挫敗后被捕。

眼下正值聖誕節前夕，德國各大商場和超市往往人頭攢動，生意繁忙。本月19日，一輛貨車沖入首都柏林西部一處聖誕市場，造成12人死亡、49人受傷，被定性為恐怖襲擊。時隔4天，險些又發生一起恐襲事件，引發公眾關注和警惕。

警方表示，最新被捕的兩名嫌疑人是一對兄弟，分別為28歲、31歲，來自科索沃。他們涉嫌策劃在德國西部城市奧伯豪森襲擊一家CentrO購物中心，但被德國情報部門提前識破，相關恐襲圖謀遭挫敗。

德國警方在接到情報部門線索后，22日連夜向該購物中心及附近一處聖誕市場派遣警力，成功逮捕兩名嫌疑人。目前，警方正在調查這起恐襲圖謀的細節，以及是否還有更多嫌疑人參與此案。

安全機構缺乏人力

自19日恐怖襲擊事件后，德國安保機制存在漏洞，引發不少批評。按照英國倫敦大學國王學院安全事務教授諾伊曼的說法，「這是一個系統性的失敗……許多措施都存在問題」。

諾伊曼認為，德國安全機構缺乏充足人力，無法維持對極端分子的全天候監控，「德國當前的反恐機制無法應對如此龐大的問題」。

以19日恐襲為例，嫌疑人阿姆里早有犯罪記錄，且曾被德國情報部門監控，但德國情報部門最後以證據不足為由叫停了相關監控。目前，德方正懸賞10萬歐元（約合72.6萬元人民幣）緝拿此人。據了解，警方22日突擊搜查3棟房屋和一輛長途巴士，以繼續追捕阿姆里。（楊舒怡）

相關新聞

意警方擊斃德聖誕市場襲擊案嫌犯

新華社電 義大利內政部長明尼蒂23日確認，意警方當天凌晨在米蘭擊斃了德國聖誕市場襲擊案嫌疑犯阿姆里。

明尼蒂說，意警方當天凌晨3時在米蘭附近對一名非洲裔男子進行盤查。在要求其出示證件時，該男子從背包中掏出手槍向警察射擊，隨後被警察擊斃。交火中一名警察肩部受傷，無生命危險。

警方反恐調查部門說，該男子身上沒有身份證件，經指紋和面部特徵比對，確定此人為嫌犯阿姆里。

21日，德國警方在襲擊者駕駛的汽車內發現了突尼西亞籍男性難民阿姆里的身份證件，因此將其鎖定為這起襲擊案的嫌疑人，並對其實施追捕。

德國媒體報導，阿姆里可能屬於一個在德國的極端組織。該組織2015年起開始策劃針對德國的襲擊。

（羅娜）