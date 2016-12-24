特朗普：美須強化核能力北京新浪網 (2016-12-24 04:10)
原標題：特朗普：美須強化核能力
新華社電 美國當選總統特朗普22日說，美國必須大力加強和擴充核能力。
特朗普當天在社交媒體推特上寫道，「在世界對核問題醒悟之前」，美國必須大力加強和擴充其核能力。他沒有就這一表態做進一步說明。
特朗普過渡團隊當天發佈一份聲明，並未就「擴充核能力」一說是否指美國將增加核彈頭數量作出回應，並表示特朗普所言指的是核擴散會造成威脅以及防止核擴散發生至關重要。特朗普的發言人賈森·米勒當天在接受媒體採訪時，否認特朗普在倡導使用核武器，並稱外界不應將這一言論解讀成他在提出一項新的政策建議。
另據外電報導，在特朗普發表這一語義含糊的言論前數小時，俄羅斯總統普京在一次講話中說，俄羅斯需要加強國家戰略核力量的軍事潛力。
特朗普
挑出「總統喉舌」
特朗普22日表示，將提名共和黨全國委員會發言人肖恩·斯派塞(右圖)出任總統新聞秘書（白宮發言人）。45歲的斯派塞是媒體公關領域的名人，還是美國海軍預備役官員。
斯派塞在擔任共和黨全國委員會發言人時，與共和黨全國委員會主席賴因斯·普里伯斯立場一致，是特朗普的強力支持者。普里伯斯已被提名擔任白宮辦公廳主任一職。
特朗普當選后，斯派塞出任過渡團隊發言人。在前總統喬治·W·布希任內他就司職媒體工作，曾公開批評美國媒體關於共和黨總統競選人和特朗普的報導。他曾猛批某些媒體「完全的負面報導」，不過接受美國媒體採訪時他又表示，新聞媒體未來對美國領導人至關重要：「我們理解和尊重新聞在民主政治中的角色，它健康向上、至關重要，但這是一個需要互相諒解的工作。」路透社評價他「專業但尖酸刻薄」。
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