（中央社記者江今葉布魯塞爾23日專電）德國柏林耶誕市集日前遭到卡車攻擊，造成60人死傷。在與德國外交部確認後，駐德國代表處表示，確認沒有台灣民眾受傷，但也呼籲到德國旅遊的民眾小心。



德國柏林威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）附近一個熱鬧的耶誕市集，19日晚間遭到一輛卡車闖入，造成12人不幸喪命，48人受傷。



駐德國代表處隨即啟動緊急應變小組，並與德國外交部、柏林市警局保持密切聯繫，瞭解是否有僑民受傷。德國外交部今天向駐德代表處確認，死傷的60人中沒有台灣國民或是僑胞。



不過，駐德代表處也再次提醒將在耶誕與新年假期到德國旅遊的民眾，盡量避開人群聚集處，以策安全。



這起攻擊事件主嫌、24歲的突尼西亞籍艾姆里（Anis Amri）今天凌晨3時，在義大利米蘭塞斯托聖喬凡尼（Sesto San Giovanni）遭到警方盤查時，被義大利警方擊斃身亡。1051224