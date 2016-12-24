（中央社開羅23日綜合外電報導）柏林耶誕市集卡車恐攻事件突尼西亞籍主嫌艾姆里（Anis Amri）在今天公布的一段短片中，宣誓效忠激進組織伊斯蘭國（IS）。



與IS掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）公布的這段短片顯示，艾姆里宣誓效忠IS首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。艾姆里今天在義大利北部米蘭郊區與警方交火時被擊斃。



這段2分42秒短片顯示，艾姆里站在戶外，身穿冬季外套並戴耳機，直接對著攝影鏡頭發言。目前不清楚於何時拍攝，但拍攝地點似乎是在柏林。



除了宣誓效忠IS，艾姆里也宣告他渴望為在空襲中遇害的穆斯林復仇，並呼籲攻擊「十字軍」。



阿瑪克通訊社稍早前表示，今天在米蘭附近被義大利警察擊斃的那名男子，就是執行柏林卡車恐攻者。1051224