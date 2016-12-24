傳耶誕節發動恐攻 亞洲各國加強警戒NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:51)
耶誕節前夕，「伊斯蘭國」(IS)蠢蠢欲動，澳洲、印尼與馬來西亞警方都破獲了企圖以炸彈發動攻擊的恐怖份子，且有澳洲知情人士透露，恐怖份子將在聖誕節發動一系列恐怖攻擊，亞洲各國也宣布全面加強警戒。
根據外媒報導，澳洲維多利亞省警察局長艾希頓（Graham Ashton）表示，這些被捕的嫌犯企圖在墨爾本多處人潮眾多地點發動攻擊，包括具代表性的火車站、聯邦廣場（Federation Square）和聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）。
艾希頓說：「過去兩周我們必須針對我們相信是恐怖攻擊陰謀的案件展開刑事調查。我們相信有人圖謀進行我們稱為多重模式的攻擊，時間可能在耶誕節。」據了解，逮捕的7名嫌犯中有5人仍遭拘押，其中有4人雖在澳洲出生，但有黎巴嫩背景，第5人埃及出生但有澳洲籍，都是二十幾歲的年輕人。
另外，印尼警方日前也在雅加達近郊，擊斃3名疑似計畫發動恐怖攻擊的人並逮捕1人，還查獲一批炸彈，美國駐印度大使館還接獲情資，提醒民眾在耶誕節跟跨年時都要提高警覺，而馬來西亞警方也逮捕多名疑似恐怖份子的人士，亞洲各國也開始提升警戒。
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